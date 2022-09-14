Цыганова поддержала цензуру из-за выступлений Клавы Коки и Шнурова Певица Цыганова выступила за цензуру и хочет расследовать выступления Клавы Коки и Шнурова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Виктория Цыганова

Российская певица Вика Цыганова начала собирать инициативную группу, которая займется расследованием выступлений Клавы Коки во Владивостоке и Сергея Шнурова на сцене Лужников из-за ненормативной лексики в их песнях. Артистка в интервью «ФедералПресс» заявила, что выступает за цензуру и считает, что некоторые песни нельзя выполнять во время спецоперации.

Мы собираем инициативную группу. Большую команду общественных деятелей, которых действительно уважают в России, чтобы расследовать выступления нерадивых артистов и бороться с ними.<...> Я выступаю с песнями патриотического содержания, а потом на сцену Лужников выходит Шнур и поет «Москва сгорела». Это просто недопустимо, особенно в условиях военного конфликта, — рассказалаЦыганова.

Певица искренне не понимает, как можно петь песни с ненормативной лексикой возле храма или напротив краевой администрации. По ее словам, в России настало время цензуры, которая должна «исходить не из чиновничьих кабинетов, а из сердец русских людей».

Певица Вика Цыганова ранее высказала мнение, что Украина никогда не была государством и никогда им не будет. Она убеждена, что каждый небольшой отдельный «осколок» российской империи будет рано или поздно приходить к фашизму. Она считает, что культуру и язык людей будут воспринимать только тогда, когда они будут находиться под защитой империи. По словам Цыгановой, только в таком случае они будут чувствовать себя как сохранённая нация.