«Просто троллили»: Цыганов об интервью с Дудем Продюсер Цыганов: интервью Дудю не было сгенерировано нейросетью

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Певица Вика Цыганова с супругом Вадимом Цыгановым

Информация о том, что интервью Цыгановых журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сгенерировано нейросетью, была «просто троллингом», заявил сам продюсер Вадим Цыганов. В разговоре с «Царьградом» он подчеркнул, что в итоговом варианте было вырезано несколько ключевых моментов, где журналист «в нокауте».

Из интервью было вырезано два ключевых момента, где он был в нокауте. Потом его собирали, он приходил в себя. Что касается нейросети, мы просто троллили. Я знал, что будет продолжение. Мы специально разместили у себя на канале видео с Дудем и написали: не смотрите, это нейросеть. Я был уверен, что эту историю подхватят, но не думал, что до такой степени, — пояснил Цыганов.

Он отметил, что перед записью предлагал сделать разговор более глубоким и обсудить темы, связанные не только с политикой, но и с верой. По мнению продюсера, журналист оказался не готов к такому разговору. Цыганов отметил, что Дудь пытался выставить их в невыгодном свете, но не понимал, что происходит на самом деле. Продюсер подчеркнул, что ему приятен образ «маргинала», которым его могли воспринять зрители Дудя.

Певица, актриса и композитор Виктория Цыганова отметила, что журналист вел себя непрофессионально и в какой-то момент даже начал словесно нападать на продюсера. Артистка отметила, что ей просто хотелось уйти.

Он потел, он покрывался испариной, он нападал уже на Вадима, показывал что-то пальцами своими, размахивал руками. Я хотела просто уйти, где-то на середине я спросила у него: зачем ты меня вообще позвал? — заключила Цыганова.

Певица ранее заявила, что видео с ее интервью Дудю было сделано с помощью нейросети и технологии deepfake. Певица выложила в своем Telegram-канале сам ролик, разбитый на две части, хотя оригинал вышел цельным.