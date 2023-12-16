Обида на Чурикову, Шаляпин, мечта о муже: где сейчас певица Елена Терлеева

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Терлеева

Российская певица Елена Терлеева прославилась благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», но в последнее время редко появляется на публике. Что известно о ее жизни?

Как прославилась Терлеева

Будущая звезда родилась 6 марта 1985 года в семье военного и учительницы музыки. Семья переехала из Сургута в Уренгой, где девочка впоследствии поступила в музыкальную школу. Сначала Терлеева увлекалась игрой на фортепиано, однако в старших классах ей захотелось заняться вокалом.

В 15 лет на одном из региональных музыкальных конкурсов Терлееву заметил председатель жюри телепроекта «Утренняя звезда» и пригласил ее на конкурс, в котором она в результате победила.

После окончания школы девушка отправилась в Москву. Она самостоятельно снимала жилье, устроилась на работу. Долгое время Терлеева была менеджером в модельном агентстве, но о музыке не забывала: периодически выступала в клубах и на квартирниках, а в 2002 году поступила в Институт современного искусства на специальность «эстрадно-джазовое исполнительство». Она показала отличные результаты и была зачислена на второй курс.

В 2003 году Терлеева стала участницей «Фабрики звезд — 2», музыкальным руководителем и продюсером которой был Максим Фадеев. В финале певица заняла второе место, однако позднее в одном из интервью Фадеев признался, что лидером зрительского голосования была именно Терлеева.

После ухода из шоу артистка пропала, но в 2007 году вернулась с мощным хитом «Солнце», ставшим визитной карточкой артистки. Трек принес Терлеевой бешеную популярность — она выступала на фестивалях, сборных концертах и телевидении.

«Я всегда была немного скрытной. На сцене включается „режим артиста“, и я становлюсь немного другой. Но в повседневной жизни я более спокойная, уравновешенная», — подчеркивала артистка в интервью «Запой со звездой».

В 2008 году у артистки вышла песня «Люби меня», которая также стала хитом, но после этого Терлеева вновь неожиданно пропала. Позднее выяснилось, что певица решила сменить жанр и заняться джазом.

Сейчас звезда продолжает выступать и записывать новые композиции. В 2023 году у нее вышел трек «На твоих губах».

Фото: Natalya Loginova/Global Loo Press Елена Терлеева

Из-за чего поссорились Терлеева и Чурикова

В январе 2023 года телеведущая Яна Чурикова заявила, что Терлеева стала большой личной трагедией для нее. В разговоре с композитором Игорем Николаевым она вспомнила, как зрители любили певицу.

«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий „Фабрики звезд — 2“ — Лена Терлеева», — сказала Чурикова в авторском шоу «Фабрика с Яной Чу».

Артистку сильно задели слова телеведущей. В своих социальных сетях Терлеева опубликовала пост, в котором выразила возмущение заявлением Чуриковой и уличила ее в дезинформации.

«Ценить артиста нужно за его мастерство, а не за его популярность! Очень жаль, что в погоне за своими мелкими меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы. <...> Мне пришлось написать этот пост, потому что Яна Чурикова дезинформировала аудиторию на своем YouTube-канале», — подчеркнула звезда.

После этого на телеведущую обрушилась волна хейта со стороны фанатов певицы. Чурикова была вынуждена написать пост, в котором призвала услышать, что именно она сказала во время ролика. Телеведущая подчеркнула, что хорошо относится к Терлеевой.

«Я не обижала. Человек обиделся. Чувствуете разницу?» — оправдывалась Чурикова.

Что известно о личной жизни Терлеевой

Личная жизнь певицы всегда была скрыта. Певица предпочитает не афишировать отношения. В 2000-х Терлеевой приписывали отношения с Прохором Шаляпиным. Поводом для этого стала совместная запись песни «Между мною и тобою». В СМИ сообщалось о планируемой свадьбе артистов, но позднее оказалось, что исполнитель женился на Ларисе Копенкиной.

Сейчас Терлеева не замужем. 38-летняя артистка в одном из интервью рассказывала, что будущий избранник должен быть старше ее и мудрее. Певица признавалась, что мечтает о супруге и детях, но не спешит с этим вопросом. В социальных сетях артистка часто публикует фотографии с мамой.

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