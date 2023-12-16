Суд со Шнуровым, харассмент, балет: куда пропала Алиса Вокс из «Ленинграда» «Нажрался изрядно»: Вокс заявила, что Шнуров запирал ее в номере на 17 часов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алиса Вокс

Экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс недавно поделилась историями о периоде в команде Сергея Шнурова и рассказала о своих текущих проектах. Как живет певица?

Куда пропала Алиса Вокс

Бывшая участница петербургской рок-группы 11 декабря стала героиней YouTube-шоу «Пхали-Хинкали». Как рассказала Вокс, дела у нее сейчас идут хорошо, а музыкальный проект расширяется.

«Работа идет, все прекрасно. Мой проект очень разросся со времен ухода из „Ленинграда“. Сейчас у меня два состава — шоу-балет и живые музыканты. Мы можем предлагать площадкам и заказчикам программу в зависимости от их технических и финансовых возможностей. Сейчас в моем проекте работают более 20 человек», — поделилась Алиса.

Вокс добавила, что сейчас ее команда занимается написанием новых песен. По словам артистки, она предпочитает стиль ска-панк, но делает свои композиции более лиричными и глубокими.

Почему Шнуров запирал Вокс на 17 часов в номере отеля

В «Пхали-Хинкали» экс-вокалистка «Ленинграда» рассказала, что после принятия закона о запрете мата со сцены у Шнурова случился экзистенциальный кризис. Во время гастролей в Екатеринбурге лидер группы заперся с ней в номере отеля и не выпускал 17 часов.

«Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть, ни покакать — ничего. И все 17 часов были эмоциональные качели. Шнуров тогда нажрался изрядно. Но он начал пить уже заранее, потому что ему тяжело справляться с какими-то эмоциональными потрясениями», — рассказала Вокс.

Она добавила, что «Ленинград» — это «секта», где царит тоталитарный режим.

«Там есть духовный лидер, внутренняя идеология, тоталитарный режим, единовластие, диктатура идеологическая», — сказала артистка.

Почему Вокс ушла из «Ленинграда»

По словам певицы, в описанный выше период времени она потеряла маму, из-за чего была в потерянном состоянии. Все эти события привели к тому, что Вокс впервые была вынуждена обратиться к психотерапевту, поскольку у нее начались панические атаки и постоянные ночные кошмары.

«Плохо я пережила этот эпизод, честно скажу», — призналась она.

Вокс указала, что именно история, когда Шнуров запер ее в номере на 17 часов, послужила для нее отправной точкой ухода из «Ленинграда».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алиса Вокс

Почему Вокс согласилась выступить голой на концерте «Ленинграда»

В ходе интервью с Вокс также была затронута тема ее знаменитого выступления на концерте «Ленинграда», когда она сняла с себя всю одежду и исполняла песню в обнаженном виде. Артистка призналась, что этот эпизод — один из тех в ее жизни, который она хотела бы изменить. Вокс добавила, что ее долго «обрабатывали» для такого выступления.

«Многие спрашивают: „Что бы ты хотела изменить в своей жизни?“, учитывая мое тяжелое детство и еще какие-то истории. Вот два момента я бы хотела изменить. Я настолько не такой человек! Чтобы это произошло, меня очень долго обрабатывали», — заявила певица.

Почему Вокс судилась со Шнуровым

В июне 2021 года стало известно, что Вокс решила судиться со Шнуровым из-за прав на песни. Артистка потребовала, чтобы музыкант выплатил ей около 20 млн рублей за композицию «Экспонат» и еще 38 хитов «Ленинграда». Как утверждала исполнительница, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней.

24 сентября того же года Хамовнический суд Москвы отклонил исковые требования Вокс к Шнурову.

Кто домогался Алисы Вокс

В 2020 году экс-вокалистка «Ленинграда» в интервью проекту «Изнанка» призналась, что стала жертвой харассмента со стороны Максима Демченко — режиссера подросткового популярного сериала «ОБЖ» (2000–2005), в котором она принимала участие.

Певица рассказала, что все произошло на даче Демченко, куда он позвал в выходные несколько человек из съемочной группы, включая ее.

«В свои 17 я выглядела как на 12–13 лет, baby face. Ребенок. И сознание у меня было детское, взрослые мужчины не представляли для меня никакой опасности, потому что они наставники, педагоги и уважаемые члены общества. Никакого подвоха я от них не ждала», — говорила Вокс.

Она призналась, что после пережитого забывала указывать в резюме, что участвовала в проекте «ОБЖ».

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