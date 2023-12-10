Охлобыстин поддержал, Цыгановы и Журавлев критикуют: что нового у SHAMAN Охлобыстин: Пугачева мешала SHAMAN на пути к успеху

Фото: Коллаж NEWS.ru

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал, что народная артистка СССР Алла Пугачева мешала SHAMAN (Ярослав Дронов) на пути к успеху. Что еще говорят о музыканте, за что критикуют?

Как Пугачева помешала успеху SHAMAN

Охлобыстин сообщил, что Примадонна пыталась лишить певца возможности пробиться на большую сцену. По словам актера, он знал SHAMAN еще до нахлынувшей на него волны популярности и наблюдал за тем, как в 2013 году народная артистка СССР не позволила ему выиграть музыкальное шоу «Фактор А», хотя и хвалила вокальные данные исполнителя и восторгалась его талантом.

«Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMAN. <...> Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — сказал Охлобыстин.

Актер считает, что Дронова послал Господь, «потому что мы находились в абсолютном вакууме».

Почему Цыгановой не нравится SHAMAN

Певица Вика Цыганова в интервью StarHit заявила, что сомневается в русскости вокалиста. По словам артистки, во время одной из личных встреч она призвала музыканта сменить псевдоним, спросив, почему он не Ярослав Дронов, ведь России «дроны нужны на фронте».

«Муж был свидетелем, SHAMAN сказал, что готов приехать к нам домой в гости, поговорить. А я у него спросила еще тогда, мол, почему он не Ярослав Дронов? Нам такие вот дроны нужны на фронте. И имя у него славянское, очень красивое. Какой еще „Шаман“ в православной-то стране?» — возмутилась Цыганова.

Звезда и ее супруг Вадим Цыганов также раскритиковали стиль музыканта. По их мнению, артисту следует сменить гардероб и переодеться. «Например, в русские кафтаны», в которых он «смотрелся бы гораздо приятнее».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вика Цыганова

Что не так с кавером SHAMAN «На заре»

Исполнитель хита 1980-х «На заре» Игорь Журавлев раскритиковал версию этой песни в исполнении SHAMAN. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что музыкант «не поет, а орет» композицию.

«SHAMAN хорошо исполняет свои песни, но „На заре“ он не поет, а орет. Он спел однозначно плохо, там еще и аранжировка ужасная, скудная, примитивная», — отметил вокалист группы «Альянс».

Как связан SHAMAN с фильмом «Спасибо, родная»

Артист принял участие в съемках документального фильма об РФ «Спасибо, родная», премьера которого состоялась 8 декабря на выставке «Россия», проходящей в настоящий момент на ВДНХ в Москве. SHAMAN и другие звезды рассказали о родных улочках, показали места, где они росли, развивались, любили и становились личностями, отвечая на вопрос «С чего начинается Родина?»

За что звезды объявили бойкот SHAMAN

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие селебрити не соглашаются участвовать в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется Дронов. По его словам, звезды замечают неискренность SHAMAN во время мероприятий. Киселев назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом».

«Мы приглашали его и не раз. И сюда [на „Золотой граммофон“], и на программы, которые делает „Русское радио“. Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — сказал Киселев на премии «Золотой граммофон».

Сам SHAMAN в интервью Петру Лидову заявил, что является «проектом Ярослава Дронова». Артист считает, что если бы у него была команда продюсеров, стилистов и авторов текстов, то они бы обязательно заявили о себе, ведь его случай — хороший кейс для портфолио.

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