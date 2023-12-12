«Соскучилась по творчеству»: Нюша подвела личные итоги года Нюша: четко поняла, что я соскучилась по творчеству

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Нюша призналась, что соскучилась по творческому процессу, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, 2023 год стал для нее годом внутренней перестройки, итогом которой стало твердое решение вновь вернуться на сцену.

Мои итоги года? Я четко поняла, что я соскучилась по творчеству и хочу заново окунуться в этот процесс. Для меня этот год был такой внутренней перестройкой, потому что много чего поменялось и я провела очень большую внутреннюю работу над собой. И теперь я очень хочу познакомить свою аудиторию со новой версией меня, — заявила Нюша.

Она также добавила, что с Новым годом у нее связано много теплых воспоминаний. По словам певицы, для нее это всегда был повод собраться с близкими и хорошо провести время.

Этот новый год я буду отмечать на концерте. Как малыши? Они ложаться спать до 12, поэтому мы сначала отпразднуем вместе дома, а потом я поеду работать. Вообще у меня очень много теплых воспоминаний о Новом годе. Для меня это всегда был такой теплый семейный праздник и повод собраться с близкими, выйти погулять, лепить снеговиков, поваляться в снегу. Еще очень приятно, что в эту ночь все думают о чудесах, загадывают желания. Это очень классная традиция, — подчеркнула Нюша.

Ранее певица Глюкоза рассказала, что также планирует работать на Новый год, а после этого отправится на отдых с семьей в теплые страны. При этом артистка заявила, что она согласна выступать за гонорар, превышающий стандартный по меньшей мере вдвое.