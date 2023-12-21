Адвокат раскрыл последствия для посетивших вечеринку Ивлеевой звезд Адвокат Багатурия: звездам не грозит наказание после вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настя Ивлеева

Звездам, которые присутствовали на вечеринке Насти Ивлеевой, не грозит никакое наказание, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Даже если в Сеть и попал нарушающий закон контент, то ответственность будет нести тот, кто его выложил, уточнил он.

Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. «Голые» наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа. Но под критерии нарушения каких-либо законов РФ это не подходит, — уточнил адвокат.

Ранее сообщалось, что общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» со звездами, прошедшую в одном из клубов Москвы. В мероприятии усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что вечеринка Анастасии Ивлеевой показала существование двух разных миров. Он отметил, что общественность вознегодовала от праздника блогера во время СВО, однако ничего нового в этом «угаре и кутеже» не было.

Обратили внимание на мероприятие и авторы Telegram-канала «Два майора». Они призвали судить его участников «за дискредитацию России». По их мнению, поведение звездных гостей связано с тем, что они далеки от происходящего в зоне СВО. Они считают, что только общественное давление, лишение денег может повлиять на вседозволенность звезд.