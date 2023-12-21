Участников «голой» вечеринки Ивлеевой обвинили в дискредитации России «Два майора»: участники вечеринки Ивлеевой дискредитируют Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Авторы Telegram-канала «Два майора» заявили, что участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой нужно судить за дискредитацию России. По их мнению, поведение звездных гостей связано с тем, что они далеки от происходящего в зоне специальной военной операции на Украине. Авторы считают, что только общественное давление и лишение денег может повлиять на вседозволенность звезд.

Они не получают сообщения о смертях и ранениях товарищей каждый божий день, они не получали слова прощания от наших из Изюма, когда наши отступали. Слава богу, вырвались тогда. <...> Если бы была статья «За дискредитацию России», то их надо было бы судить именно по ней, — говорится в публикации.

Увиденное на кадрах с мероприятия авторы назвали «отдельным мерзким миром», который смотрит на публику свысока, преобразовывая при этом ненависть народа в прибыль. По мнению канала, звездам не приходится задумываться о том, как закрывать сборы для бойцов СВО, им не пишут подразделения с просьбами о помощи, поэтому «они себя ведут так и делают это публичным — потому что могут».

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, которую она устроила в Москве, показала существование двух разных миров. Он отметил, что общественность вознегодовала от праздника во время СВО, однако ничего нового в этом «угаре и кутеже» не было.