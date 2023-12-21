«Две России»: Коц возмутился из-за «голой» вечеринки Ивлеевой Военкор Коц раскритиковал вечеринку Ивлеевой во время СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

«Голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, которую она устроила в Москве, показала существование двух разных миров, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что общественность вознегодовала от праздника блогера во время СВО, однако ничего нового в этом «угаре и кутеже» не было.

Два мира — две России. Телеграм возмущен вечеринкой Ивлеевой, на которой бомонд оголял чресла (и не только), предавался безудержному веселью и бряцал чем-то стоимостью в 23 миллиона на жопе. Не знаю — чем. Не стал смотреть. Чад угара и кутежа. <...> Как будто внезапно нам открылась истина, а раньше мы ничего подобного за этой светской тусовочкой не замечали. Как будто Ксения Собчак и Настя Ивлеева были нашим нравственным камертоном, и вдруг открылось их истинное лицо, — написал Коц.

Военкор добавил, что подобное происходит, потому что сами граждане поощряют это. Люди покупают билеты на выступления представителей тусовки, смотрят их стримы и тем самым дают им зарабатывать баснословные деньги, указал Коц. Кроме того, рекламодатели щедро одаривают «инфлюенсеров», а те потом устраивают ярмарку тщеславия и транслируют ее в социальных сетях.

Коц добавил, что это выглядит как параллельная вселенная. Военкор отметил, что его Россия находится на линии фронта, где бойцы каждый день преклоняют колено в молитве перед очередной битвой. И в этом мире, продолжил журналист, люди живут не соцсетями, а мгновениями между выходом и прилетом.

Накануне Ивлеева анонсировала сразу две вечеринки. Изюминкой мероприятий является «почти голый» дресс-код. Одна из вечеринок уже прошла 20 декабря в московском клубе Mutabor. На закрытое мероприятие Ивлеева позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, в числе которых оказались Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган и другие.