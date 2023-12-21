«Всякая шваль куражится»: что пишут военкоры о «голой» вечеринке Ивлеевой «Два майора»: вечеринка Ивлеевой в Москве — отдельный мерзкий мир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева организовала в Москве вечеринку с «почти голым» дресс-кодом. Как отреагировали на резонансное мероприятие российские военкоры?

Что пишет о вечеринке Ивлеевой военкор Сапоньков

В своем Telegram-канале военный журналист Роман Сапоньков раскритиковал организованную Ивлеевой вечеринку. К соответствующей публикации военкор прикрепил два видео — молебен российских бойцов перед боем под Авдеевкой и кадры с мероприятия в Москве.

«Два видео, два мира. Первый — молебен штурмов перед боем под Авдеевкой. Кто-то на видео не вернется из боя. Второй — всякая шваль куражится в Москве, хвастается бриллиантовым колье за 23 миллиона на заднице. У них все будет хорошо, молотят корпоративы перед Новым годом», — пишет Сапоньков.

По его словам, видео с вечеринки Ивлеевой «отвратительно своей похабностью».

«Помыться хочется. И засыпать территорию хлоркой вместе с присутствующими», — заявляет он.

Сапоньков напомнил, как на одном из федеральных каналов журналист Юлия Витязева высказалась о добровольных сборах для нужд российской армии, заявив, что одна из волонтерских групп собирает 4 млн на пикап L-200, но для себя. В этом контексте военкор привел в пример украшение Ивлеевой за 23 млн рублей для ягодиц, поинтересовавшись, будут ли на федеральном канале пересчитывать стоимость драгоценности блогера на нужды ВС РФ «с тем же рвением, с которым независимых волонтеров мочили».

Как отреагировали на вечеринку Ивлеевой «Два майора»

Telegram-канал «Два майора» резко раскритиковал мероприятие Ивлеевой и его гостей. Ресурс также обратил внимание на видео, на котором организатор вечеринки рассказывает об украшении за 23 млн рублей.

«Настя Ивлеева устроила вечеринку. Собчак, Киркоров, Лолита. Добило видео с побрякушкой за 23 млн рублей на заднице», — пишут «Два майора».

В публикации подвергается критике и возможное участие звезд, посетивших эту вечеринку, в новогодних шоу на российском телевидении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

«На кадрах отдельный мерзкий мир, который смотрит на нас свысока и конвертирует ненависть народа в прибыль. Они себя ведут так и делают это публичным — потому что могут. Потому что общество сожрет то, что ему впихнут из телевизора, люди пойдут на их концерты и посмотрят их социальные сети», — говорится в публикации Telegram-канала.

«Два майора» также назвали вечеринку в Москве «смесью содомии и вседозволенности» и обвинили мероприятие в «дискредитации России».

Кто защищает Ивлееву и ее вечеринку

Telegram-канал «Неопознанное тело» выступил с противоположной военкорам позицией. Как пишет ресурс, если в тылу проводятся такие мероприятия, то ситуация на фронте для России складывается благоприятным образом.

«Если люди у нас в тылу могут так развлекаться, это же отлично», — пишет Telegram-канал.

«Неопознанное тело» также утверждает, что подобные мероприятия проходили в России и СССР даже во времена Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Что за «почти голая» вечеринка Ивлеевой

Недавно Ивлеева анонсировала сразу две вечеринки, особенностью которых является «почти голый» дресс-код. Одна из вечеринок уже прошла 20 декабря в московском клубе Mutabor. На закрытое мероприятие блогер позвала главных звезд российского шоу-бизнеса.

Вечеринку посетили, в частности, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В ВИП-комнате также можно было заметить рэпера Джигана со своей супругой, Ксению Собчак, Глюкозу, Алену Водонаеву и других.

В своем Telegram-канале Ивлеева поделилась кадрами с вечеринки. На них можно увидеть, что звезды шоу-бизнеса пришли на мероприятие в откровенных нарядах. К примеру, Ивлеева встречала гостей в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе, а дополнением образа стало бриллиантовое колье за 23 млн рублей, украшавшее нижнее белье блогера.

Лолита пришла в Mutabor в прозрачном белом комбинезоне, кружевных чулках с поясом и легкой накидке, а Филипп Киркоров и Дима Билан облачились в костюмы из сетки. Рэпер VACIO же примерил всего один элемент одежды — носок бренда Balenciaga.

Накажут ли Ивлееву

По данным Telegram-канала SHOT, организатора вечеринки могут проверить на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По данным ресурса, общественников из «Зова народа» и ФБПК возмутили эпизоды с мужскими поцелуями на вечеринке и проекции лежащих друг рядом с другом женщин.

Однако звездам, которые присутствовали на вечеринке Насти Ивлеевой, не грозит никакое наказание, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Даже если в Сеть и попал нарушающий закон контент, то ответственность будет нести тот, кто его выложил, уточнил он.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. „Голые“ наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа. Но под критерии нарушения каких-либо законов РФ это не подходит», — уточнил адвокат.

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