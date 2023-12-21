«Стадо обезьян»: Милонов о «полуобнаженной» вечеринке Ивлеевой со звездами Депутат Милонов назвал стадом обезьян участвовавших в вечеринке Ивлеевой звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечеринка с полуобнаженными звездами шоу-бизнеса, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, напоминает стадо обезьян, ограбившее магазины ювелирных изделий и нижнего белья, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его мнению, это мероприятие является мерзким, гадким и худшим проявлением того, что может быть, учитывая стоящие перед Россией вызовы.

У меня такое ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и [магазин] нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, и им радостно от этого. На самом деле так мерзко от этого, особенно [учитывая], в какое время живем. Представляю, как сейчас мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело видеть, как шимпанзе на жопу нацепило цацку за 23 млн, ходит и трясет своим причинным местом на камеру. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое, — высказался Милонов.

Депутат выразил благодарность настоящим звездам шоу-бизнеса, которые, по его словам, не стали разменивать свою совесть на бездарную и безвкусную помойку. А Ивлеевой Милонов посоветовал «годик посидеть без всяких передач и подумать над своим поведением». Он сомневается, что будет уголовное преследование участвовавших в вечеринке звезд.

У нас по закону можно быть безмозглым идиотом, это отличительная черта демократического общества. Насколько это подло для большинства людей нашей страны, которые живут ради победы и понимают, какой вызов стоит перед страной, — видеть этих беснующихся. Уголовные преследования вряд ли могут быть, но неэтично их куда-либо выпускать. Им точно нужен карантин, — подытожил Милонов.

Ранее Анастасия Ивлеева устроила вечеринку, куда, согласно дресс-коду, молодые тиктокеры и звезды шоу-бизнеса пришли в нижнем белье и прозрачной одежде. На мероприятии присутствовали главные российские знаменитости — Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Алена Водонаева и другие. Сама Ивлеева вышла в свет в украшении с бриллиантами на ягодицах за 23 млн рублей.