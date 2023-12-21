«Ничего вульгарного»: Лолита рассказала о скандальной вечеринке Ивлеевой Лолита заявила, что на вечеринке Ивлеевой не было ничего вульгарного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вечеринка, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, была абсолютно невинной и ничего вульгарного на ней не происходило, заявила NEWS.ru певица Лолита Милявская. По ее словам, на мероприятии было смешно, весело и много талантливой молодежи. Певица отметила, что дресс-код был ироническим и не было ни одного голого тела.

Я могу сказать — совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты. Ничего кроме иронии не происходило, ничего вульгарного. Было смешно, весело, много талантливой молодежи. Форма одежды достаточно ироническая, ни одного голого тела, — сказала Лолита.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку, куда, согласно дресс-коду, молодые тиктокеры и звезды шоу-бизнеса пришли в нижнем белье и прозрачной одежде. На мероприятии присутствовали главные российские знаменитости — Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Алена Водонаева и другие. Сама Ивлеева вышла в свет в украшении с бриллиантами на ягодицах за 23 млн рублей.

Общественники попросили прокуратуру проверить «голую» вечеринку, усмотрев в мероприятии пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Общественников возмутило и то, что вечеринку устроили на фоне проведения СВО.