В Госдуме призвали бойкотировать звезд, посетивших «голую» вечеринку Шолохов: общество должно бойкотировать звезд, посетивших вечеринку Ивлеевой

Фото: Госдума

Первый заместитель Председателя Комитета по культуре Александр Шолохов

Поведение российских звезд, которые приняли участие в эпатажной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, отвратило от них общественность, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, гражданам нужно бойкотировать таких артистов и перестать платить им деньги за концерты и другие мероприятия, в которых те участвуют.

Я доволен, что общественность осудила подобное поведение звезд. Эти люди и так в последнее время не являются идеалами и кумирами, и эти действия еще больше отворачивают от них общество. И в какой-то момент чаша терпения наших граждан переполнится. Я говорю о терпении, потому что часть россиян платит деньги этим звездам за концерты и другие мероприятия. Должно созреть общественное мнение, когда сами граждане начнут объявлять этим артистам бойкот. Тогда произойдет «оздоровление» общества, — рассказал Шолохов.

Парламентарий добавил, что, столкнувшись с жесткой критикой, звезды могут изменить свое поведение. Он также отметил, что подобное недопустимо в период, когда Россия проводит СВО.

Звезды, столкнувшись с бойкотом, возможно, перестанут себя так вести. И федеральные каналы, которые показывают этих артистов, тоже должны сделать определенные выводы. Иначе могут возникнуть вопросы к руководству этих телеканалов. Обсуждать морально-этическую сторону этого вопроса не считаю даже возможным. Так как это переходит все границы добра и зла. Солдаты, которые вернутся с СВО, также скажут свое весомое слово по этому поводу. За это ли они борются? — заключил Шолохов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала циничной вечеринку Ивлеевой, на которой появились полуодетые российские звезды. По словам общественницы, подобные мероприятия — «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство. Мизулина сообщила, что организаторы вечеринки живут в мире, отличном от того, в котором живет вся страна.