Мизулина призвала объявить бойкот участникам «голой» вечеринки Ивлеевой Мизулина назвала циничным появление звезд на вечеринке Ивлеевой во время СВО

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала циничной вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, на которой появились полуодетые российские звезды. По словам общественницы, подобные мероприятия — «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство. Мизулина сообщила, что организаторы вечеринки живут в мире, отличном от того, в котором живет вся страна.

Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне, — заявила Мизулина.

Глава ЛБИ также отметила, что возмущение общества вызвал не сам факт проведения вечеринки, а то, что кадры с нее оказались в открытом доступе в Сети. Мизулина подчеркнула, что эти фото могли увидеть дети.

Если бы это было частное и закрытое мероприятие — это была бы одна история. Но кадры и видео нарочито и демонстративно выставлены в паблик, включая широкую детскую аудиторию. И вызвали вполне предсказуемое возмущение общества, — написала Мизулина.

Ранее общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» со звездами, в которой усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также общественников возмутило и то, что вечеринку устроили на фоне проведения СВО.

Вечеринку в клубе «Мутабор» организовала телеведущая Анастасия Ивлеева. В числе гостей были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. На пояснице у Ивлеевой заметили колье с бриллиантами и изумрудом, стоимость которого составляет 23 млн рублей.