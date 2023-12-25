Увидят ли россияне гостей «голой» вечеринки Ивлеевой на новогодних огоньках Киркоров и Лолита числятся участниками новогодних шоу после вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), на которой присутствовали знаменитости из российского шоу-бизнеса, вызвала общественный резонанс. Кто из артистов может появиться на федеральных каналах в Новый год после скандала?

Что произошло на вечеринке Ивлеевой

На вечеринку Ивлеевой пришли десятки российских артистов. В откровенных и полупрозрачных костюмах мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и многие другие.

Самым обсуждаемым костюмом стал наряд рэпера VACIO, который был в одном носке Balenciaga на гениталиях. После мероприятия он получил 15 суток ареста за хулиганство, а также штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Вечеринка привлекла большое внимание общественности. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что мероприятие напомнило ему «стадо обезьян, ограбивших магазины ювелирных изделий и нижнего белья», а руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста.

Кто из участников вечеринки Ивлеевой появится на новогодних огоньках

В новогоднюю ночь на Первом канале пройдет праздничный хит-парад песен 2010–2020 годов. В шоу прозвучат песни Димы Билана и Лолиты Милявской, также с особенным номером на композицию «Цвет настроения синий» выступит Филипп Киркоров. Он вдобавок числится среди приглашенных звезд «Голубого огонька», который традиционно проводится на телеканале «Россия 1».

Эти исполнители присутствовали на вечеринке Анастасии Ивлеевой, однако руководство каналов на настоящий момент не комментировало, будут ли внесены изменения в праздничную программу на фоне скандала.

Кто призвал бойкотировать новогодние шоу после вечеринки Ивлеевой

Актер Иван Охлобыстин заявил, что бойцы российской армии, которые сейчас находятся на передовой, восприняли «голую» вечеринку в Москве как «личное оскорбление». В связи с этим появление участников этого мероприятия на новогодних шоу на ТВ будет встречено военнослужащими ВС РФ крайне негативно.

«Ребята на передовой восприняли „голую“ вечеринку Ивлевой как личное оскорбление, и если хоть один из участников этой „вечеринки“ появится на любом из новогодних „голубых огоньков“ на федеральных каналах, то они будут считать, что наша власть откровенно издевается над ними и их близкими, что считает их грязью и рабами, не имеющими права иметь свое мнение», — сообщил Охлобыстин.

Telegram-канал SHOT также опубликовал соответствующее видеообращение российских военнослужащих с Артемовского направления, в котором бойцы отметили, что «их товарищи гибнут и получают ранения на передовой, пока звезды шоу-бизнеса позволяют себе творить разврат».

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов после вечеринки Анастасии Ивлеевой выразил мнение, что всех присутствовавших на мероприятии необходимо вырезать из новогоднего «Голубого огонька».

«Мне кажется, что уважаемым артистам стоит определиться, если они хотят ползать полуголыми по полу в ночных клубах, то пусть ползают, а если хотят выступать по федеральным каналам, то пусть ведут себя как подобает людям», — написал парламентарий в социальный сетях.

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