Обыски, проверка ФНС, иск на миллиард: как Ивлееву «топят» за вечеринку Telegram-канал SHOT сообщил об обысках в офисах компаний Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В офисах компаний телеведущей Анастасии Ивлеевой проходят обыски, ее подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сколько всего задолжала Ивлеева, как она зарабатывает деньги, будет ли она платить по иску после «голой» вечеринки?

Сколько задолжала Ивлеева

СМИ сообщили, что Федеральная налоговая служба по материалам антикоррупционного расследования МВД России начала проверку бизнеса Анастасии Ивлеевой. В офисах ее компаний прошли обыски в поисках данных о доходах с 2020 по 2023 год.

По данным Telegram-канала SHOT, сумма задолженности телеведущей составляет не менее 137 млн рублей. Ивлееву подозревают в дроблении бизнеса ради ухода от налогов. В 2020 году в дополнение к своему ИП она создала ООО «Ивлеева продакшн». Обе организации действовали по упрощенной схеме налогообложения, и в результате за три года фирмы заплатили лишь 13 млн рублей налогов из 150 млн.

«За 2020 год недоимка составила три миллиона рублей, за 2021 год — 77 миллионов, за 2022 год — 57 миллионов. Итого 137 млн. Насте Ивлеевой может грозить до пяти лет тюрьмы по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», — сообщает SHOT.

Ранее телеведущая передала 100% доли в «Ивлеева продакшн» подруге детства Анне Самаковой, следует из данных системы проверки контрагентов «Спарк».

Как зарабатывает Ивлеева

Как отмечает «Деловой Петербург», в 2021 году Анастасия Ивлеева была признана богатейшим блогером России с суммарным доходом более $2,7 млн.

При этом в 2022 году существенную часть доходов телеведущей принесло ООО «Коленки пчелы», которое остается зарегистрировано на Ивлееву и по результатам года показало выручку в 445 млн рублей (около $5 млн). Эта фирма производит чипсы и газировку с образом Ивлеевой.

Компания «Ивлеева продакшн» показала в 2022 году 45,69 млн рублей прибыли (примерно полмиллиона долларов). При этом годом ранее доходы были значительно выше, порядка 75 млн рублей.

Кроме того, в Москве на Сущевской улице продолжает действовать коктейльный бар «Блеск», учредителем которого является Ивлеева. Сведений о финансовой отчетности компании на текущий момент нет в открытых источниках.

Также Ивлеевой приносили доход рекламные интеграции в ее социальных сетях. Она сотрудничала с различными крупными компаниями, которые платили ей за рекламу, в том числе МТС, «Билайн», Тинькофф Банк, алкогольные и рекламные бренды. По данным Ассоциации блогеров и агентств, в 2022 году она заработала 38,4 млн рублей (около $0,42 млн).

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Будет ли Ивлеева платить миллиард

Ранее продюсер «Бригады» Александр Иншаков с участием группы юристов обратился в суд с требованием взыскать с Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей за моральный ущерб, понесенный в результате «голой» вечеринки в клубе Mutabor. По его словам, огромное количество людей хотели участвовать в коллективном иске с требованием привлечь звезду интернет-шоу к ответственности.

Хамовнический суд принял в рассмотрение иск на миллиард к Ивлеевой. Тем не менее адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что шансы на удовлетворения этого иска «стремятся к нулю».

«Это больше выражение позиции относительно произошедшего. А вот налоговая проверка, о начале которой сегодня появились сообщения, может закончиться уголовным делом», — объяснил Жорин.

По ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере может быть присуждено наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также принудительные работы, лишение на несколько лет права заниматься определенной деятельностью, а также штраф в размере до дохода осужденного за период до трех лет.

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