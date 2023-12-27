Устроила «бал Сатаны» и стреляла из автомата: пять скандалов с Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Прошедшая 21 декабря «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой стала одним из самых обсуждаемых событий месяца. Суд признал мероприятие в клубе «Мутабор» с участием полуобнаженных российских звезд пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Бывшая ведущая «Орла и решки» и ранее попадала в скандальные ситуации из-за своих действий или слов. Подробности — в материале NEWS.ru.

Ивлеева и сериал «Монастырь»

В прошлом году Анастасия Ивлеева снялась в главной роли в сериале «Монастырь». По сюжету светская тусовщица бежит в монастырь и под руководством батюшки (Филипп Янковский) с ней происходит духовная трансформация.

Не успели на платформе «Кинопоиск» выйти все шесть серий проекта, как Минкульт РФ отказал компании «Лунапарк» в прокате сериала. «Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих«,— сообщили в ведомстве.

Отказ в прокатном удостоверении вызвал оживленные дискуссии, многие зрители посчитали, что это перебор. Другие положительно высказывались об актерской игре Насти, отмечая, что в сериале она правдоподобно изображает саму себя. В первые сутки «Монастырь» посмотрели 250 тысяч пользователей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Ивлеева и фраза о 15 сантиметрах

Летом 2018 года Ивлеева дала интервью Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом). В ходе разговора Настя отметила, что мужской половой орган длиной 15 сантиметров ей не подходит.

Реплика Ивлеевой вызвала возмущение зрителей, а в интернете появилось много мемов об этом. Тогда же был записан трек «15 сантиметров».

Спустя время Настя записала видео для своего блога, в котором объяснила, что была неправа насчет 15 сантиметров. «После этого интервью, через год, я увидела линейку настоящую в первый раз за лет 10. Со школы я не брала линейки в руку. Линейка как раз таки была 15 сантиметров. И я такая: „Это норм!“ Она огромная, нормальная! И тогда только до меня дошло, почему все вообще пацаны России и мира взбунтовались, начали меня хейтить», — отметила в 2022-м Ивлеева.

Ивлеева и ее «бал Сатаны»

В марте 2021 года Анастасия Ивлеева громко отпраздновала 30-летний юбилей. Позже пользователи соцсетей называли ту вечеринку «балом Сатаны», «дешевым шабашем» и «сатанинской вечерей».

В ресторане «Прага» Ивлеева собрала многих звезд российского шоу-бизнеса, пришла даже Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом), которые редко посещали подобные мероприятия.

Журналисты «КП» подсчитали, что на празднование Ивлеева потратила 10 млн рублей. Гости пришли на вечеринку в одежде в стиле кибер-барокко, так как этого требовал дресс-код. Сама Ивлеева на вечеринке предстала в образе порочной монашки.

Помимо праздника в «Праге», в некоторых российских городах Анастасия заказала салюты, чтобы якобы побаловать местных жителей. Однако фейерверки были проведены с нарушением техники пожарной безопасности.

Ивлеева и стрельба из автомата

В 2020 году Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк, больше известный как рэпер Элджей, громко отметили годовщину собственной свадьбы. Пара вышла во двор своего загородного дома в Подмосковье, и Ивлеева начала стрелять вверх из автомата, Элджей в это время прикрывал уши руками.

Пользователи соцсетей осудили поведение звездной пары, однако блогер решила не извиняться и заявила: «Заметила закономерность: когда ты помогаешь людям, создаешь благотворительные проекты — всем плевать. Зато когда стреляешь из охолощенного „калаша“ в воздух на своей же свадьбе, у всех ж*** горит и все говорят, что ты зазнался. Люди, вы офигели!»

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем

Ивлеева и ее мама без раковины

В 2020 году Ивлеева опубликовала ролик под названием «Бандитский Петербург». На видео Настя едет с друзьями на BMW в деревню Разметелево Ленинградской области, где живут ее мама и брат. В этом месте Ивлеева провела все детство.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что родственники звезды живут бедно: ремонт в квартире старый, в ванной нет даже раковины. Подписчики напомнили Ивлеевой, что она зарабатывает миллионы, дарит мужу и себе роскошные подарки, покупает брендовую одежду и автомобили, а семье не помогает. Мать Насти защитила дочь и заявила, что у нее замечательная семья.

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