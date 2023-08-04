«Это выглядит убого»: как российские звезды избавились от вредных привычек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Настасья Самбурская

Актриса и певица Настасья Самбурская сообщила в соцсетях, что отказалась от курения ради будущих детей. Звезда «Универа» поставила себе ультиматум и смогла избавиться от вредной привычки. Кто еще из знаменитостей сумел победить свои зависимости?

Кто из артистов смог избавиться от вредных привычек

Настасья Самбурская призналась, что курила на протяжении 21 года. Однако ради здоровья будущих детей она приняла решение отказаться от сигарет.

«Я курила 21 год. Докурила пачку и взяла аскезу. Никаких понижений, пластырей, заеданий и прочего. Я не курю. Сигарет нет и не будет в моей жизни, ради моего здоровья и здоровья будущих детей», — высказалась артистка.

Владимир Машков бросил курить еще в 2011 году. Тогда актера пригласили в Голливуд на съемки картины «15 минут славы» вместе с Робертом ДеНиро. Вся съемочная группа была против курения на площадке, поэтому Машкову пришлось отказаться от этой привычки. Эвелина Бледанс перестала курить, поскольку решила, что сигареты влияют на ее здоровье, красоту и долголетие. По мнению телеведущей, никакие пластыри или книжки для этого не нужны. Главное — принять решение об отказе от табака в своей голове. Певец Валерий Леонтьев выкуривал по две пачки в день на протяжении 40 лет. Артист признавался, что бросить ему помогли ограничения на употребление сигарет. Ефим Шифрин рассказывал, что перестал курить, потому что стало сложно выступать на концертах, где надо и говорить, и петь, пишет РИА Новости.

Дана Борисова называет себя «специалистом по борьбе с зависимостью», поскольку ей удалось отказаться от вредных привычек и запрещенных веществ. Телеведущая неоднократно подчеркивала, что давно сохраняет трезвость и чистоту мыслей. Рэпер Джиган после громких скандалов в Сети решил завязать с вредными привычками, чтобы помириться с женой, моделью Оксаной Самойловой. Музыкант в шоу «Кстати» отметил, что больше не употребляет алкоголь и не курит.

«Это была основная проблема, почему мы с Оксаной поругались — потому что я уже обалдел. И это все при детях. Уже понимаю, что старшая дочь в пятом классе, средняя — во втором. Все это в их глазах выглядит убого», — признавался Джиган.

Лариса Гузеева рассказывала, что у нее были проблемы из-за любви к алкогольным напиткам. Поначалу она не считала эту привычку страшной, полагая, что всегда сможет от нее отказаться. Артистке удалось бросить пить лишь после одного случая, едва не закончившегося для нее трагически. Поздним вечером, когда телеведущая отправилась в магазин за спиртным, за ней увязались два неизвестных парня, которые, по ее словам, «чудом ее не убили».

«Смогла бандитов убедить меня не трогать. Но после этого случая завязала со спиртным раз и навсегда!» — делилась Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!».

Кто из знаменитостей до сих пор не сумел побороть зависимость

Алла Пугачева не единожды признавалась, что курит с самого детства. Несмотря на многочисленные попытки бросить, Примадонна все равно иногда попадает в объектив камер с сигаретой. По словам знаменитости, она начала курить в 10 лет, так как тогда появились актрисы, с которых она и ее подруги хотели брать пример.

«Когда мне было 10 лет, в Москве прошел Международный кинофестиваль в 59-м году. Мы, девчонки, были так поражены, какие там женщины были! Через два года прошел очередной Международный кинофестиваль. И тогда нам в руки попал уже журнал „Спутник кинофестиваля“. Глядя на фото в нем, я думала: „Неужели есть такие люди, которые могут в кино сниматься?“ А там были дивы такие... Они с сигаретами, такие красавицы. Чтобы хоть как-то приблизиться к кино, мы все закурили», — вспоминала исполнительница в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Режиссера Валерию Гай Германику однажды оштрафовали за курение в номере отеля на 200 тысяч рублей, пишет MK.RU. Артистка говорила, что начала рано курить из-за тяжелого детства и пока не намерена отказываться от никотина. Актриса Юлия Меньшова родилась в семье курильщиков, но своей вредной привычкой не гордится. По ее мнению, у каждого человека есть склонность к зависимости. На данный момент звезда не может отказаться от никотина, но старается не попадаться с сигаретой на глаза детям.

Читайте также:

МакSим, Гузеева, Марьянов: какие еще звезды страдали алкоголизмом, кто умер

Виктория Боня рассказала, почему имеет право рекламировать галлюциногены

Хирург назвал «зверские» признаки водочного алкоголизма