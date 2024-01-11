С Лолиты могут взыскать 200 тысяч рублей за израильский паспорт Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить гражданство Милявской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении певицы Лолиты Милявской, у которой, помимо российского, есть израильский паспорт, пишет Telegram-канал SHOT. По словам Бородина, артистка должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства. В случае нарушения закона, певице может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства», говорится в сообщении.

По данным канала, Милявская получила израильский паспорт в 15 лет после смерти отца, который был выдворен с Украины в Израиль. Уведомила ли певица полицию о наличии у нее второго паспорта, не сообщается.

Ранее Милявская сообщила, что оказала помощь жителям Шебекино и Белгорода. Она также призвала поклонников присоединиться к акции, которую организовала блогер Ксения Собчак, в поддержку жителей региона. Информация об этой деятельности появилась вскоре после скандала с «голой» вечеринкой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. На Милявскую, которая была в числе гостей, обрушился шквал критики со стороны общественности. Это сказалось и на работе Лолиты — концерты артистки начали отменять, а сцены с ее участием вырезали из новогодних телешоу.

28 декабря Лолита опубликовала видеообращение к своим поклонникам. Певица поблагодарила их за «безумное количество» поддержки и отметила, что чувствует себя «как в день рождения». По словам Лолиты, с ней все нормально. Артистка показала на видео процесс уборки в своей квартире: она взяла в руки швабру и мыла полы.