Лолита сообщила, что помогла жителям Шебекино и Белгорода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале сообщила, что оказала помощь жителям Шебекино и Белгорода. Она также призвала поклонников присоединиться к акции, которую организовала блогер Ксения Собчак, в поддержку жителей этого российского региона.

Сухо, по делу. Огромное спасибо команде Ксении Собчак и ей лично за то, что она не первый раз организовывает помощь нашим гражданам которые в этом нуждаются. <...> Не один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно. Просто, мы же вместе, — заявила она.

Певица стала одной из участниц скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. После этого на нее обрушился шквал критики со стороны общественности. Это сказалось и на деятельности Лолиты — концерты артистки начали отменять, а сцены с ее участием вырезали из новогодних телешоу.

28 декабря Лолита опубликовала видеообращение к своим поклонникам. Певица поблагодарила их за «безумное количество» поддержки и отметила, что чувствует себя «как в день рождения». По словам Лолиты, с ней все нормально. Артистка показала на видео процесс уборки в своей квартире: она взяла в руки швабру и моет полы.