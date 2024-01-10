Киркоров, Vacio, Лолита: как участники «голой» вечеринки помогают СВО Лолита поддержала проект Собчак по оказанию помощи жителям Белгорода

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров, Vacio, Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская готова помочь жителям Белгорода в переселении из-за обстрелов со стороны ВСУ. Что делают участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой для нужд СВО?

Как помогает Лолита

9 января артистка в своем Telegram-канале сообщила, что готова помочь переселить жителей Белгорода в другие регионы из-за масштабных обстрелов со стороны украинских войск. По ее словам, она и ранее принимала участие в таких благотворительных проектах. К примеру, помогала в переселении жителей города Шебекино в Белгородской области, который также подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ.

Лолита уточнила, что речь идет о благотворительных акциях, организованных журналисткой Ксенией Собчак, которая также 20 декабря посетила скандальную «голую» вечеринку, организованную Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

«Огромное спасибо команде Ксении Собчак, что она не в первый раз организовывает помощь нашим гражданам, которые в этом нуждаются. <...> Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно», — заявила исполнительница в видеообращении.

Певица добавила, что в хорошие и плохие времена граждане России должны быть рядом.

«Кто может, присоединяйтесь, пожалуйста. Я никогда не участвую в сборах через фонды. Всегда делаю это адресно. В тяжелые и светлые минуты мы должны быть рядом», — написала она в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Как помогает Собчак

Журналистка 5 января объявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» о возобновлении проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области. Ранее инициативу Собчак проявила при обстрелах Шебекино.

Как уточнила телеведущая, сейчас ее команда предлагает белгородцам переселиться в регионы, которые не являются пограничными.

«Часть людей и расселений возьму на себя я. Если вы тоже хотите помочь деньгами или предложить жилье семьям в НЕ_ПРИГРАНИЧНЫХ регионах — напишите нам на почту», — указала Собчак.

8 января журналистка поделилась промежуточными итогами своей инициативы. На тот момент на почту проекта поступило 600 запросов от жителей Белгорода. Как сообщила Собчак, с ее помощью удалось переселить две семьи.

«Две семьи — первые, кто полностью определился с жильем и документами, оплатила я (возьму еще, когда будут готовые варианты). Это многодетная мать, переехавшая в Рязань, и семья с маленьким ребенком, остановившиеся в Адыгее. Отчеты скоро покажем», — написала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Как помогает Киркоров

8 января народный артист России Филипп Киркоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о решении пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде 30 декабря. Речь идет о гонораре певца от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — отмечается в сообщении на странице исполнителя.

Как готов помочь Vacio

Рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на вечеринку Ивлеевой в одном носке на гениталиях, вручили повестку в военкомат после ареста на 15 суток. Позднее музыканта повторно заключили под стражу 5 января.

Согласно данным Telegram-канала Mash, по окончании административного ареста исполнитель отправится в армию. Сам Vacio выразил готовность уйти в зону СВО, если он сможет быть полезен на передовой.

«В целом Vacio готов даже поехать на СВО, если он там будет полезен. Об этом нам рассказал член ОНК Москвы Алексей Лобарев, навестивший Васильева в СИЗО», — писал Mash.

Фото: t.me/moscowcourts Vacio

Как помогает Билан

Заслуженный артист России Дима Билан неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. Так, в феврале 2023 года он в рамках акции «Детям — в руки» побывал в гостях у семьи, которая приняла детей-сирот из ДНР. Об этом сообщала в своем Telegram-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что певец привез с собой «добрые шутки и смех», а также целый фургон подарков. По словам омбудсмена, Билан подарил большой семье новый холодильник, стиральную машину, компьютеры и велосипеды.

Сам Билан в недавнем видеообращении по поводу посещения им «голой» вечеринки Ивлеевой рассказывал, что 5 декабря 2023 года провел бесплатный концерт для семей участников СВО.

Читайте также:

Киркоров и ЛГБТ, отъезд Глюкозы: новости «голой» вечеринки на 9 января

«Они извинились»: вернут ли Киркорова и Лолиту в ТВ-шоу на старый Новый год

Глюкоза покинула Россию после вечеринки Ивлеевой: куда уехала, что сказала