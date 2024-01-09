Киркоров и ЛГБТ, отъезд Глюкозы: новости «голой» вечеринки на 9 января Мария Шукшина обвинила Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ

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Актриса Мария Шукшина обвинила певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а Глюкоза уехала из России. Последние новости о «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой на 9 января, когда все закончат это обсуждать?

Почему Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ

Заслуженная артистка России в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Киркоров вместе с певицей Жасмин (настоящее имя — Сара Львовна Шор) исполняет композицию «Личное тело». По словам Шукшиной, песню народный артист России спел до посещения им «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

Актриса приводит строчки из композиции, которые, по ее мнению, являются пропагандой ЛГБТ.

«„Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу...“ В это время сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, два мужчины... обнимашки и т. п. Конкретная пропаганда», — пишет Шукшина.

Она добавила, что изначально эту песню опубликовал представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, который назвал композицию «гимном свободы».

О том, что озвученной Шукшиной информацией заинтересовались компетентные органы, не сообщалось. Комментариев со стороны Киркорова и Жасмин также не поступало.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко в разговоре с NEWS.ru заступилась за Киркорова.

«На мой взгляд, Мария Шукшина очень сурова. Я не разделяю ее жестких убеждений. В нашей законодательной базе нет ущемления граждан, в том числе и представителей нетрадиционной ориентации, если они не пропагандируют свой образ жизни. И текст данной песни я бы не стала рассматривать с этой точки зрения и тем более называть это гимном ЛГБТ. Скоро, видимо, запретят даже шутить про свое тело. При советской власти нельзя было употреблять слово „колбаса“ в газетах. Неужели теперь части тела упоминать нельзя будет? Не надо „накачивать“ общество таким негативом, это уже перебор», — заявила она.

Почему Глюкоза уехала из России

На своей странице в социальной сети Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза (Глюк’oZa), сообщила, что она вместе с семьей отправилась в отпуск на Сейшельские острова на новогодние праздники. По словам певицы, посещение этого места было ее мечтой.

«Моя давняя мечта сбылась — я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — написала артистка.

Она рассказала, что сейчас на Сейшелах сезон дождей. Однако погода не портит общего впечатления от отдыха.

«Единственный минус — погода. Сейчас здесь сезон дождей. Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась! А солнышко, думаю, еще проглянет», — заявила Глюкоза.

О сроках возвращения на родину Чистякова-Ионова, которая посетила скандальную вечеринку Ивлеевой, пока не сообщала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)

Что сказал Николай Соболев о вечеринке Ивлеевой

Блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью для YouTube-канала «Респиратор Бабушкина» назвал примененные к участникам «голой» вечеринки Ивлеевой санкции слишком серьезными.

Он также считает несправедливым, что Киркорову, заслуженному артисту России Диме Билану и певице Лолите Милявской пришлось извиняться после скандального мероприятия. В то же время Соболев счел проведение подобной вечеринки во время спецоперации неуместным.

Когда все закончится

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что обсуждение участников «голой» вечеринки Ивлеевой долго не продлится. Спикер выразил уверенность в том, что уже весной разговоры об этом мероприятии сойдут на нет, а «провинившихся» звезд перестанут «вырезать» из эфиров на российском телевидении.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку. Два-три месяца, и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал Рудченко.

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