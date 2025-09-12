Празднование Дня города в Москве
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане

Блогеру Соболеву вызвали скорую из-за отравления в московском ТЦ «Авиапарк»

Блогер Николай Соболев Блогер Николай Соболев Фото: Социальные сети

Блогер Николай Соболев отравился в одном из ресторанов столичного ТЦ «Авиапарк». Легкий и питательный завтрак обернулся для него вызовом скорой и тяжелыми последствиями для здоровья, рассказал он в Telegram-канале.

Отравился за завтраком. Выпил морковный сок, съел салат с креветками, курицу. Через два часа стало невыносимо плохо, уж извините за подробности, начало полоскать. Под вечер — 39 температура. Скорая. Не отпускало до пяти утра, — поделился Соболев.

Блогер иронично отметил, что накануне вернулся с острова Бали. Однако отравиться умудрился в отечественном ресторане в Москве. Теперь Соболев собирается еще раз посетить заведение, как только ему станет лучше.

Ранее не менее 18 волонтеров-подростков отравились на фестивале «Крылья Сахалина». Первые два дня мероприятия прошли без инцидентов, добровольцев кормили на месте, а свою еду приносить запретили. На третий день у молодых людей ухудшилось самочувствие: у них поднялась температура, они пожаловались на слабость и диарею. Организаторы фестиваля извинились за произошедшее и отказались дальше взаимодействовать с поставщиком продуктов питания.

