«Они извинились»: вернут ли Киркорова и Лолиту в ТВ-шоу на старый Новый год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Лолита Милявская

13 января, в канун старого Нового года, на федеральных каналах выйдут повторы праздничных программ. Накануне 31 декабря из этих шоу убрали почти всех участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. За минувшую неделю многие из звезд извинились перед россиянами и попытались изменить отношение общественности к себе. Вернут ли в новогодние программы Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Анну Асти и других, кто был на мероприятии блогера, — в материале NEWS.ru.

Из каких программ «вырезали» Киркорова, Лолиту, Асти

Сцены с Филиппом Киркоровым вырезали из ремейка комедии Гайдая на ТНТ «Иван Васильевич меняет все», которую канал показал в новогоднюю ночь. Артиста заменили актером Никитой Кологривым. Поп-короля также не было в программе «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя». Из-за Киркорова в эфир не попали выступления Михаила Шуфутинского и Люси Чеботиной, с которыми он пел дуэтом.

В «Новогоднем голубом огоньке» на «России 1» не появились ни Филипп Киркоров, ни Лолита Милявская, ни Анна Асти.

Киркоров был в эфире «Новогодней маски» на НТВ, где он выступал в качестве члена жюри, но большое количество фрагментов с ним было вырезано. Это вызвало недовольные комментарии телезрителей.

Певца и Лолиту также заменили на «Зимнем Show», которое прошло 1 января в Live Арена. Вместо них выступили Хабиб и Чеботина.

Попал ли в новогодние программы Дима Билан

Участник «голой» вечеринки Дима Билан все же появился в новогодних программах на трех российских телеканалах. Певца показали в сборном концерте «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя», где он спел песню «Белые розы». Также артист появился в «Новогоднем голубом огоньке» на канале «Россия 1» и в эфире «Новогодней маски», где он был членом жюри. В «Зимнем Show» 1 января Билан тоже принимал участие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дима Билан

Какие программы покажут российские каналы 13 января

Вечером 13 января на Первом канале выйдет повтор программы «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя». На «России 1» снова покажут «Новогодний голубой огонек — 2024».

НТВ решил не ставить в эфир повтор праздничной программы: 13 января на канале состоится премьера «Дискотека «Суперстар», в которой выступят участники прошлых сезонов программы «Суперстар», такие как Лика Стар, Влад Сташевский, Кай Метов, Татьяна Иванова и другие.

Согласно сетке вещания старый Новый год на ТНТ выглядит довольно буднично: после полуночи прошлые выпуски «Женского стендапа» сменит шоу «Импровизация. Команды». Ленту «Иван Васильевич меняет все», из которой вырезали Киркорова, повторять не будут.

«Песни Киркорова может петь Басков»

Музыкальный критик Сергей Соседов предположил в разговоре с журналистом NEWS.ru, что никого из «вырезанных» артистов в передачи уже не вернут. По его мнению, зрители этого не заметят.

«Мне кажется, меньше всего люди думают о том, кто там был вырезан или не вырезан. Музыкальные программы давно превратились просто в фон, в сопровождающую картинку. Вы поспрашивайте людей, что им запомнилось из того, что они увидели. Вам скажут, что запомнились какие-то разговоры из ток-шоу Малахова и других», — сказал Соседов.

Музыкальный критик подчеркнул, что сегодня все российские артисты взаимозаменяемы, поэтому в шоу-бизнесе и, как следствие, в музыкальных программах на телевидении превалирует полная обезличенность.

«Сегодня, кого вырезали, кого не вырезали, не имеет ровно никакого значения. Все пустое, неинтересное. Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе было представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару? Это было невозможно», — выразил мнение Соседов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Почему Билана не «вырезали» из программ

Критик Сусанна Альперина назвала нулевыми шансы на возвращение Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и других гостей вечеринки Ивлеевой в эфиры 13 января.

«Никто их не вернет. Вы себе представляете, какая это работа? Допустим, „Голубой огонек“ снимается 10–12 декабря, если не раньше, значит, все мероприятия по вырезанию проходили после вечеринки, которая была 20 декабря, в последние дни перед Новым годом. Это работа огромного количества людей. Это новые люди на площадке, это монтажеры, у них был тяжелый праздник. Никто никого возвращать никуда не будет», — уверена Альперина.

Она сомневается в том, что Билан, номера которого показали в эфире, совсем не пострадал в этой ситуации.

«Вполне может быть, что где-то его и вырезали. Вы не знаете, в каком объеме (он появился на каналах. — NEWS.ru). Может быть, он был в большем объеме, а оставили в таком. Это знают только те, кто работает на каналах. Информация не открыта», — отметила критик.

Сусанна Альперина обратила внимание, что еще до скандала с Ивлеевой Дима Билан занимал активную гражданскую позицию, это могло сыграть свою роль.

«Он ездил в зону СВО и так себя вел, может быть, поэтому как-то так повлияло. На самом деле списки гостей вечеринки в открытом доступе в интернете. Рикошетом ударило не по всем», — подчеркнула критик.

Сергей Соседов предположил, что Дима Билан вел себя на вечеринке не столь активно, как, например, Лолита, «скромно стоял в сторонке», и «на телевидении это учли».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Когда Киркорова и других гостей «голой» вечеринки вернут в эфир

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что всех звезд с вечеринки Ивлеевой скоро вновь будут показывать на телевидении.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Я думаю, поутихнет история. Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку. Два-три месяца, и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru Рудченко.

Телекритик Сусанна Альперина полагает, что нужно время, чтобы историю с «голой» вечеринкой забыли, а артисты со своей стороны делают все, чтобы их простили.

«Мы с вами сейчас наблюдали на каникулах, что артисты занялись благотворительностью. Они извинились, начали делать щедрые пожертвования, чтобы доказать свою гражданскую позицию. Киркоров пожертвовал людям из Белгорода деньги. Владелец клуба пожертвовал мощи храму на Рождество», — говорит Альперина.

По мнению критика, ответить на вопрос о возвращении звезд в эфиры может только руководство телеканалов. NEWS.ru обратился с письменными запросами к Первому каналу и каналу «Россия 1», но на момент написания материала обратной связи не было.

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