Киркоров поможет пострадавшим при теракте в Белгороде? Что известно Киркоров направит свой гонорар на помощь пострадавшим жителям Белгорода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров может финансово помочь жителям Белгорода, пострадавшим в результате теракта ВСУ 30 декабря. Правда ли это?

Поможет ли Киркоров белгородцам

О решении пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде сообщается на официальной странице Киркорова в социальной сети «ВКонтакте». В соответствующей публикации уточняется, что артист передаст на благотворительность свой гонорар от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — отмечается в сообщении на странице народного артиста России.

Какая реакция на этот жест Киркорова

Как пишет Telegram-канал «Украина.ру», певец совершает достойный поступок. По мнению авторов публикации, представителям российской эстрады необходимо брать пример с Киркорова.

«Весьма и весьма достойный поступок от Филиппа Киркорова! Он молодец. Всем другим звездам отечественной эстрады рекомендуем брать с него пример!» — пишет «Украина.ру».

В то же время Telegram-канал Readovka отмечает, что на принятие этого решения Киркорову «потребовалось полторы недели». В этом контексте ресурс напомнил о словах артиста по поводу того, что он «вошел не в ту дверь», когда посетил «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор».

«Киркоров в своих соцсетях поделился важным решением — он передаст свой гонорар за участие в телепроекте на НТВ пострадавшим белгородцам. Для принятия столь „жертвенного“ и „сочувственного“ решения ему понадобилось всего-то полторы недели. Видимо, поиск нужной двери занял довольно продолжительный срок», — иронизирует Telegram-канал.

В комментариях к соответствующему сообщению на странице Киркорова во «ВКонтакте» также неоднозначно отреагировали на поступок певца. Некоторые пользователи подчеркнули, что добрые дела «надо делать молча».

«После скандала вы решили себя реабилитировать перед нашими ребятами и людьми вот таким жестом?! Добрые дела делают молча! Но вам это не знакомо!» — отмечается в одном из комментариев.

Большинство пользователей выразили поддержку Киркорову, отметив, что он совершил достойный поступок и помогает людям.

«Филипп, браво! Настоящий человеческий поступок!», — пишет один из пользователей.

«Филипп, Вам спасибо за милосердие. В настоящее время Вы один из немногих артистов, кто действительно, как отмечено выше, можете спеть бесплатно для стариков, неимущих в крупных городах. А если и платно, то передать часть гонорара адресно семьям погибших солдат. Вы обладаете силой, которая может поднять еще больше настрой народа», — подчеркивает другой комментатор.

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Что известно о теракте в Белгороде

30 декабря примерно около 15:00 по московскому времени СМИ сообщили, что ВСУ атаковали Белгород. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию.

Согласно актуальным данным, при атаке на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, пострадали более 130. По поручению президента России Владимира Путина в город прибыли глава Минздрава Михаил Мурашко с бригадой медиков.

В связи с террористической атакой свои соболезнования жителям Белгорода выразили и участники скандальной «голой» вечеринки — Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак и Дима Билан.

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