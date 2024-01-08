«Заменит носок на портянки»: готов ли рэпер Vacio поехать на СВО? «Газета.Ru»: рэперу Vacio вручили повестку в военкомат после вечеринки Ивлеевой

Фото: vk.com/vacio_official

Vacio (настоящее имя — Николай Васильев)

Вновь задержанный рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) получил повестку в военкомат, сообщают СМИ. Что об этом известно, грозит ли ему отправка на фронт СВО?

Когда Vacio вручили повестку в военкомат, пойдет ли он в армию

О вручении повестки рэперу Vacio сообщил Telegram-канал издания «Газета.Ru». Ресурс ссылается на члена ОНК Москвы Алексея Лобарева, который навестил исполнителя в спецприемнике.

Уточняется, что Васильев получил повестку в военный комиссариат после того, как суд арестовал его на 15 суток. Причиной заключения под стражу стало посещение «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, куда рэпер пришел в одном носке Balenciaga на гениталиях.

«По словам Vacio, после его ареста на 15 суток его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Также музыкант заверил, что его отвезли в полицию якобы для профбеседы, но допрашивали по поводу вечеринки в „Мутаборе“», — пишет «Газета. Ru».

Согласно данным Telegram-канала Mash, по окончании административного ареста Vacio отправится в армию. Сам исполнитель объяснил, что до сих пор не отслужил срочную службу из-за гастролей.

«Заменит носок на портянки», — иронизирует Mash.

Что известно о задержании Vacio

После скандального мероприятия, 22 декабря, Vacio получил 15 суток ареста за хулиганство, а также штраф в 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Рэпер должен был выйти на свободу после ареста в районе 22:00 вечера в пятницу, 5 января. Однако 6 января стало известно о повторном задержании Васильева. Согласно данным Telegram-канала журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня», материалы дела в отношении Vacio зарегистрировал Лефортовский суд Москвы.

«Вчера Васильев должен был выйти на свободу после 15 суток административного ареста, но сразу после выхода снова был задержан. Сейчас находится в отделении полиции. Источник „Осторожно Media“ сообщил, что позже музыканта ждет новый суд. Статья та же, что и в прошлый раз, — мелкое хулиганство», — отмечалось в сообщении «Кровавой барыни».

Telegram-канал «112» уточнял, что на этот раз Vacio обвинили в хулиганств по ч. 2 ст. 20.1 «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

«Ранее Николая Васильева оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отправили в спецприемник. Вчера в 10 вечера его должны были освободить, однако он не вышел на свободу. Сегодня стало известно, что его повторно задержали», — писал «112» вечером 6 января.

Отправят ли Vacio в зону СВО

23 декабря, уже после ареста Васильева, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что такие личности, как Vacio, не нужны в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: Global Look Press

«Я, как участник СВО, могу сказать, что нам такой точно не нужен, подальше его (Vacio. — NEWS.ru) держать нужно. Я ему кашу не доверю варить, больной человек. Упаси бог! То, что ему дали 15 суток, — это как раз примерно то, что он и заслуживает. Он пришел в голом виде — это хулиганство, за хулиганство и получается 15 суток. Важный момент, следующий рэпер уже задумается — идти или нет? Расстреливать его, конечно, и, как некоторые предлагают, на пять лет посадить в тюрьму — это глупо, не за что. Но за такую дурость нужно государству обществу показывать, что мы не поощряем такой внешний вид — за это нужно наказывать слегка», — сказал Милонов.

Ксения Собчак высказала мнение, что повторный арест Васильева может быть связан с ходом проведения СВО. По ее словам, сейчас изменилось отношение к спецоперации, которая стала «священной войной», в связи с чем время развлечений закончилось.

«Весь 2023 год ждали украинский контрнаступ, который в итоге провалился, и все это признали. И ситуация изменилась: теперь государство хочет, чтобы народ разделил с ним не победу, а Победу. И уже война, а не спецоперация, и война — „священная“. И вот как раз отсюда и эта показательная порка — время спецоперации и сопутствующих развлечений закончено. Теперь все серьезно», — написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Сам Vacio выразил готовность отправиться в зону СВО, если он сможет быть полезен на передовой.

«В целом Vacio готов даже поехать на СВО, если он там будет полезен. Об этом нам рассказал член ОНК Москвы Алексей Лобарев, навестивший Васильева в СИЗО», — пишет Mash.

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