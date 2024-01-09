Глюкоза покинула Россию после вечеринки Ивлеевой: куда уехала, что сказала «Моя мечта сбылась»: Глюкоза уехала из России после вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза (Глюк’oZa), заявила, что уехала из России. Где сейчас артистка, что она потеряла после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой?

Куда уехала Глюкоза после вечеринки Ивлеевой

Как сообщила Глюкоза на свой странице в социальной сети, она вместе с семьей отправилась в отпуск на Сейшельские острова на новогодние праздники. По словам певицы, посещение этого места было ее мечтой.

«Моя давняя мечта сбылась — я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — написала Чистякова-Ионова.

Артистка также рассказала, что сейчас на Сейшелах сезон дождей. Однако погода не портит общего впечатления от поездки.

«Единственный минус — погода. Сейчас здесь сезон дождей. Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась! А солнышко, думаю, еще проглянет», — заявила Глюкоза.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)

Чего лишилась Глюкоза после «голой» вечеринки Ивлеевой

Наталья Чистякова-Ионова стала одной из гостей скандального мероприятия, организованного Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». «Голую» вечеринку Глюкоза посетила в прозрачной юбке, но закрывающем тело красном боди.

Как сообщала в декабре газета «Коммерсант», Чистякова-Ионова попала в так называемый стоп-лист после вечеринки Ивлеевой. В черный список также вошли артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и Анна Асти.

«Ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой. В стоп-лист также попали Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти», — отмечалось в соответствующей публикации издания.

На посещение Глюкозой скандальной вечеринки отреагировал в Telegram и ее бывший наставник — музыкальный продюсер Максим Фадеев. Он отметил, что Глюк’oZa — это не псевдоним Натальи, а название группы. В связи с произошедшим скандалом Фадеев объявил о возрождении проекта «в его первозданном виде», однако Чистяковой-Ионовой в нем уже не будет.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях (вечеринке Ивлеевой. — NEWS.ru). Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — писал композитор в своем Telegram-канале.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заявил, что Фадеев может лишить Чистякову-Ионову псевдонима Глюк’oZа, поскольку права на использование сценического имени могли быть переданы ей на ограниченный срок.

«Авторские права и лицензию Максим Фадеев мог передать лишь на определенный срок. Видимо, сейчас этот срок закончился, что дает ему полное право вновь использовать образы и голос Глюк’oZы, чтобы перезапустить проект. Я вижу лишь такое основание для использования материалов, права на которые он ранее продал», — подчеркнул юрист.

Кто из участников «голой» вечеринки Ивлеевой уехал из России

6 января народный артист России Филипп Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступил на сцене. Это произошло в ресторане Chalet Berezka в Дубае, где певец исполнил свои хиты и презентовал совместную с шансонье Михаилом Шуфутинским композицию под названием «Жара в Дубае».

Организатор скандального мероприятия Анастасия Ивлеева опровергла слухи о своем отъезде из России. Блогер 6 января опубликовала в социальных сетях видео из Санкт-Петербурга, где, по ее словам, она встречала Рождество с семьей.

Певица Лолита Милявская встретила Новый год в Москве. Во время обращения к поклонникам в социальных сетях артистка рассказала о ближайших планах. До участия в вечеринке Ивлеевой исполнительница говорила, что собирается улететь на отдых в Болгарию, где у нее есть свой дом. Однако ее планы изменились.

«И еще что хотела сказать. Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» — сказала Лолита в видеообращении 1 января.

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