Составлен список стран, куда может уехать Киркоров из-за «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров может переехать из России в другую страну после того, как лишился концертов и контрактов из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявил NEWS.ru продюсер и композитор Евгений Кобылянский. Что об этом известно, куда может уехать артист?

В какую страну может уехать Киркоров

Евгений Кобылянский считает, что Филипп Киркоров может переехать в Болгарию, Грецию или Израиль после того, как в России его «отрезали от эфирного пространства». По мнению продюсера, певец не станет мириться с отсутствием выступлений.

«Куда уехать? Да куда угодно. Он может уехать хоть в Болгарию, хоть в Грецию. Даже в Израиль, в принципе, тоже можно. Там сейчас особенно нужны руки в армии. Смех смехом, но если человек имеет определенную состоятельность, скорее всего, он побежит в какую-то южную страну», — заявил он.

Кобылянский уверен, что Филипп Киркоров может организовать заграничный тур по Германии и Италии, организовав выступления в городах, где проживает большое количество русскоговорящих людей.

«Точно так же он проедет с концертами по Германии, назовет там свою новую концертную программу „Голый король“. И в той же форме, как был на вечеринке, например, отправится в тур в Германию, в Италию, в Испанию, везде, где русскоговорящих людей много, а тем более „изгоев“, „обиженных“ у нас любят привечать в этой ситуации», — отметил композитор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Может ли Киркоров уехать в США или ОАЭ

Некоторые Telegram-каналы 9 января сообщили, что Филипп Киркоров якобы уехал в США. Официального подтверждения этого не было.

Мнение о том, что артист может переехать в Америку, также поддержали россияне. Они напомнили, что дети исполнителя Алла-Виктория и Мартин родились в Штатах.

«Дети Киркорова родились в США, вероятно, их и свое будущее он видит в этой стране», «Киркоров до сих пор в хороших отношениях с Кристиной Орбакайте, может переехать поближе к ней, в США», — предположили пользователи Сети.

Также россияне не исключают, что Филипп Киркоров может остаться жить в Дубае, где уже дал свое первое выступление 7 января после отмены российских концертов.

«Пишут, что в Дубае давал концерты, поэтому он особо-то и ничего не потерял. Может и жить там остаться», «В Дубае теперь много русских, Киркоров может там пригодиться со своими шоу», — заявили комментаторы.

Что может заставить Киркорова остаться в России

Продюсер Леонид Дзюнник в интервью NEWS.ru сообщил, что Филипп Киркоров не уедет жить в другую страну, потому что его публика и слушатель находятся в России.

«Куда Филиппу ехать? Куда русскому артисту ехать из России? <...> Куда Киркорову ехать, когда он здесь? У него здесь великолепное шоу, его любят, его уважают. И эта „голая“ вечеринка — это просто раздутые, непонятные истории. Никуда Филипп не уедет, потому что здесь его слушатель, здесь его публика, здесь его любят, здесь его ценят», — объяснил продюсер.

По мнению Дзюнника, у Киркорова не получится построить аналогичную российской карьеру даже на родине в Болгарии, поскольку местная молодежь не знакома с его творчеством.

«Ну а в Болгарии кому он нужен? Мы были с ним на гастролях в Болгарии. Да, конечно, полный зал он собирает. Но это все те, кто помнит еще Советский Союз и то время, когда Болгария была 16-й республикой СССР, в кавычках, конечно. Болгарской молодежи сейчас разве нужен Филипп Киркоров? Понимаете, русский артист никому не нужен нигде, кроме России», — уточнил он.

Леонид Дзюнник также обратил внимание, что Киркоров никогда не говорил ничего плохого в адрес России и соотечественников. Продюсер считает артиста «до мозга костей русским человеком».

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