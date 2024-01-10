Составлен список участников «голой» тусовки, которых могут отправить на СВО «ВЧК-ОГПУ»: участники «голой» вечеринки Ивлеевой согласились поехать в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

Некоторые участники скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой согласились поехать в зону СВО, чтобы «заслужить прощение», сообщает «ВЧК-ОГПУ». Кто из «провинившихся» звезд окажется на передовой, поедет ли Филипп Киркоров?

Кто из участников «голой» вечеринки поедет на СВО

Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», некоторые участники «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор», согласились поехать в зону специальной военной операции. Таким образом звезды намерены «искупить вину» за посещение скандального мероприятия, утверждает канал.

Среди тех, кто окажется на передовой, будут певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и рэпер T-killah (Александр Тарасов), отмечает «ВЧК-ОГПУ».

«Других вариантов им просто не дают. В ближайшее время звезды (к примеру, Глюкоза и Александр T-killah Тарасов) отправятся, чтобы „искупить вину“. Благодаря такому „раскаянию“ они снова хотят вернуться в ротацию эфиров. Уже продумывают репертуар и сценический образ», — пишет источник.

Ранее рэпер Vacio (Николай Васильев) выразил готовность уйти в зону СВО, если он сможет быть полезен на передовой. Сейчас исполнитель находится под арестом за сопротивление сотруднику полиции. Сообщалось, что ему вручили повестку в военкомат, а срочную службу он не проходил.

«В целом Vacio готов даже поехать на СВО, если он там будет полезен. Об этом нам рассказал член ОНК Москвы Алексей Лобарев, навестивший Васильева в СИЗО», — писал Telegram-канал Mash.

О том, кто еще из участников «голой» вечеринки может посетить зону СВО, «ВЧК-ОГПУ» не сообщает, но подчеркивает, что их «большинство».

Поедет ли в зону СВО Киркоров

По данным «ВЧК-ОГПУ», народный артист России Филипп Киркоров отказался отправиться на передовую.

«Российский поп-король отбыл в Дубай, где сейчас проводит время в компании старых друзей», — пишет Telegram-канал.

Ресурс утверждает, что «раскаяния на камеру» не помогли Киркорову вернуться в эфир российского телевидения и он «решил отсидеться» в крупнейшем городе ОАЭ.

«Киркоров надеется пересидеть продолжающийся скандал вдалеке от Москвы, изредка подбадривая инфополе новостями вроде передачи гонораров за выступление на НТВ пострадавшим жителям Белгорода», — заявляет «ВЧК-ОГПУ».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что будут делать участники «голой» вечеринки в зоне СВО

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что от звезд, посетивших скандальное мероприятие, ожидают полноценные выступления перед бойцами ВС РФ и благотворительную помощь. Взамен знаменитостям обещают «спокойную медиаатмосферу».

«От „голых грешников“ ожидают теперь публичных поездок с полноценными афишами и благотворительной помощью фронтовикам. Взамен артистам предлагают как минимум информационную стерильность в СМИ, а также обещают не требовать блокировки выступлений и не насылать налоговые проверки», — утверждает Telegram-канал.

Как звезды «голой» вечеринки уже помогают в СВО

Посетившая «голую» вечеринку Ивлеевой журналистка и телеведущая Ксения Собчак 5 января сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» о возобновлении проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области. Ранее такую инициативу она проявила при обстрелах Шебекино.

Проект журналистки поддержала певица Лолита Милявская. Она отметила, что принимала участие в акциях Собчак и ранее, но публично об этом не говорила.

8 января Киркоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о решении пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде 30 декабря. Речь идет о гонораре певца от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

Заслуженный артист России Дима Билан неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. К примеру, в феврале 2023 года в рамках акции «Детям — в руки» он побывал в гостях у семьи, которая приняла детей-сирот из ДНР. Певец подарил новый холодильник, стиральную машину, компьютеры и велосипеды.

Сам Билан в недавнем видеообращении по поводу посещения им «голой» вечеринки Ивлеевой рассказывал, что 5 декабря 2023 года провел бесплатный концерт для семей участников СВО.

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