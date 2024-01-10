«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 10 января, что с «Мутабором» Клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Ивлеевой, закрыли на 90 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Суд вынес решение по делу клуба «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Что известно о скандальном мероприятии 10 января, при чем тут Элджей и почему рэпер Vacio поддержал СВО?

Закрыли ли «Мутабор»

10 января Лефортовский суд Москвы принял решение о закрытии клуба «Мутабор», где 20 декабря Анастасия Ивлеева организовала «голую» вечеринку. Об этом сообщают журналисты из зала столичного дворца правосудия.

Как уточняется, работа «Мутабора» приостановлена на 90 дней. Суд рассматривал соответствующее дело в закрытом режиме.

Ранее Роспотребнадзор обвинил ООО «Арт центр» (владелец торговой марки «Мутабор») в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах). 9 января стало известно, что требование надзорного органа о привлечении владельцев заведения к административной ответственности было связано в том числе с присутствием на «голой» вечеринке Ивлеевой больного инфекционным заболеванием.

Как в деле Ивлеевой появился Элджей

В конце декабря сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заподозрила Ивлееву в неуплате налогов на 137 млн рублей за функционирование ее бизнеса в течение трех лет. Под проверку попали несколько фирм, связанных с блогером.

По данным KP.RU, во всех деловых базах Ивлеева фигурирует как Анастасия Узенюк. Именно такая фамилия у бывшего мужа Ивлеевой — рэпера Элджея, который записан в паспорте как Алексей Узенюк.

Уточняется, что Анастасия Узенюк сейчас имеет отношение к одному прибыльному проекту — ООО «Коленки пчелы», которое выпускает чипсы и энергетики. В этой компании Ивлееой принадлежит 45%.

Согласно открытым данным, чистая прибыль ООО «Коленки пчелы» составила 36,5 млн рублей при выручке в 445,3 млн.

Фото: Социальные сети Элджей

Собчак и Лолита помогают жителям Белгорода

Посетившая «голую» вечеринку Ивлеевой журналистка Ксения Собчак 5 января сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» о возобновлении проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области. Ранее такую инициативу она проявила при обстрелах Шебекино.

Как уточнила телеведущая, сейчас ее команда предлагает белгородцам переселиться в регионы, которые не являются приграничными. 8 января Собчак поделилась промежуточными итогами благотворительной акции.

«600 запросов поступило нам на почту от жителей города, мечтающих уехать в безопасное место. Две семьи — первые, кто полностью определился с жильем и документами, оплатила я (возьму еще, когда будут готовые варианты). Это многодетная мать, переехавшая в Рязань, и семья с маленьким ребенком, остановившиеся в Адыгее. Отчеты скоро покажем», — написала Собчак.

Проект журналистки поддержала певица Лолита Милявская. Она отметила, что принимала участие в акциях Собчак и ранее, но публично об этом не говорила.

«Огромное спасибо команде Ксении Собчак, что она не в первый раз организовывает помощь нашим гражданам, которые в этом нуждаются. <...> Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно», — сказала Лолита в видеообращении в своем Telegram-канале.

Vacio поддержал СВО

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой в одном носке на гениталиях, получил повестку в военкомат после ареста на 15 суток за мелкое хулиганство. Позднее исполнителя повторно заключили под стражу 5 января за сопротивление сотруднику полиции.

По данным РЕН ТВ, рэпер проходил медкомиссию в родном Екатеринбурге, где ему поставили диагноз, освобождающий от службы. Однако из-за гастролей Vacio не успел получить военный билет, поэтому его повторно отправят на медкомиссию.

Член ОНК Алексей Лобарев, который посетил рэпера в СИЗО, сообщил, что Vacio выступил в поддержку спецоперации и России.

«Я, говорит, „за Россию, за СВО“, так что все нормально», — передает слова задержанного Лобарев.

По словам Лобарева, Васильев заявил о готовности отправиться в зону боевых действий, если он будет там полезен.

Читайте также:

Киркоров, Vacio, Лолита: как участники «голой» вечеринки помогают СВО

Киркоров и ЛГБТ, отъезд Глюкозы: новости «голой» вечеринки на 9 января

Гимн ЛГБТ, возвращение на ТВ: последние новости о Киркорове 10 января