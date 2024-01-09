Стала известна причина второго ареста рэпера Vacio Рэпера Vacio повторно арестовали за то, что он ругался матом на выходе из ОВД

Фото: Суды общей юрисдикции Москвы

Николай Васильев (Vacio)

Полицейские обосновали второй арест рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) тем, что он ругался матом на выходе из ОВД, пишет издание «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Сам рэпер на суде не признал вину.

По версии правоохранителей, 25-летний музыкант вечером 5 января матерился на выходе из отделения полиции и не реагировал на требования прекратить это. В итоге суд арестовал Васильева на 10 суток.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Vacio был повторно задержан сразу после выхода из спецприемника. Музыкант должен был выйти на свободу 5 января после административного ареста, но сразу на выходе из изолятора был снова задержан. Молодой человек оказал сопротивление сотруднику полиции, следует из карточки дела в Лефортовском районном суде Москвы.

Как стало известно СМИ, Васильеву вручили повестку в военкомат. Молодой человек должен явиться в учреждение 9 января. Кроме того, с музыкантом встретился общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев. Он сообщил, что Vacio, который был арестован на 15 суток, занимался в спецприемнике творчеством и начал писать новый трек

В конце декабря Vacio арестовали на 15 суток за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в мероприятии в «такое тяжелое время для страны».