Гимн ЛГБТ, возвращение на ТВ: последние новости о Киркорове 10 января Соседов: Басков может заменить Киркорова на российском ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Обвинение в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), замена на Николая Баскова, возвращение на телевидение весной. Какие последние новости о народном артисте России Филиппе Киркорове 10 января?

Кто обвинил Киркорова в пропаганде ЛГБТ

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале 9 января обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ. Заслуженная артистка России опубликовала видео, на котором поп-король вместе с певицей Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) исполняет композицию «Личное тело». Как уточнила Шукшина, эту песню артист спел еще до посещения им «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор».

По мнению Шукшиной, эта композиция имеет признаки пропаганды ЛГБТ. Актриса обратила внимание на следующий фрагмент песни: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу».

«В это время сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, двое мужчин, обнимашки и т. п. Конкретная пропаганда», — пишет Шукшина.

Актриса добавила, что изначально эту песню опубликовал представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, который назвал композицию «гимном свободы».

Накажут ли Киркорова за пропаганду ЛГБТ

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко в беседе с NEWS.ru назвала позицию Шукшиной слишком «суровой». По мнению парламентария, текст композиции «Личное тело» не содержит признаков пропаганды ЛГБТ.

«На мой взгляд, Мария Шукшина очень сурова. Я не разделяю ее жестких убеждений. В нашей законодательной базе нет ущемления граждан, в том числе и представителей нетрадиционной ориентации, если они не пропагандируют свой образ жизни. И текст данной песни я бы не стала рассматривать с этой точки зрения и тем более называть это гимном ЛГБТ. Скоро, видимо, запретят даже шутить про свое тело. При советской власти нельзя было употреблять слово „колбаса“ в газетах. Неужели теперь части тела упоминать нельзя будет? Не надо накачивать общество таким негативом, это уже перебор», — сказала Драпеко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто заменит Киркорова

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал факт, что посетивших «голую» вечеринку Ивлеевой артистов вырезали из новогодних эфиров. По мнению эксперта, музыкальные шоу на российском телевидении стали просто фоном и зрителя не особо интересует, кто там выступает.

В связи с этим, отмечает Соседов, песни Киркорова может исполнять его коллега Николай Басков, а хиты Баскова — Сергей Лазарев. Критик не видит особого отличия в репертуарах этих артистов.

«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они, в принципе, могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару? Это было невозможно», — указал Соседов.

Когда Киркоров вернется на ТВ

Разговоры о «голой» вечеринке Ивлеевой и ее участниках постепенно сойдут на нет и долго не продлятся, уверен музыкальный критик Павел Рудченко. Он предположил, что уже весной обсуждение скандального мероприятия затихнет и «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

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