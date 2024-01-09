«Песни Киркорова может петь Басков»: Соседов о вырезанных из эфиров звездах Соседов считает, что зрители не заметили вырезанных из эфиров российских звезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Музыкальные программы на российском телевидении давно превратились просто в фон и сопровождающую картинку, которая особо не интересует зрителей, считает критик Сергей Соседов. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал тот факт, что некоторых отечественных звезд вырезали из новогодних эфиров после их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению Соседова, песни Филиппа Киркорова может исполнять Николай Басков, а песни Баскова в свою очередь может петь Сергей Лазарев.

Мне кажется, меньше всего люди думают о том, кто там был вырезан или не вырезан. Музыкальные программы давно превратились просто в фон, в сопровождающую картинку. Вы поспрашивайте людей, что им запомнилось из того, что они увидели. Вам скажут, что запомнились какие-то разговоры из ток-шоу [Андрея] Малахова и других, — высказался Соседов.

Как подчеркнул критик, сегодня не имеет никакого значения, кого вырезали или кого не вырезали из эфира. Соседов признался, что не видит разницы в репертуарах известных звезд российской эстрады.

Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару? Это было невозможно, — объяснил он.

Продюсер Павел Рудченко ранее предположил, что обсуждение участников «голой» тусовки Ивлеевой постепенно сойдет на нет. По его мнению, уже весной разговоры на эту тему затихнут и к тому моменту звезд перестанут вырезать из эфиров, в том числе Киркорова. Рудченко отметил, что какое-то громкое событие «перелистнет инфоповодом» прошедшее в Москве мероприятие.