Продюсер рассказал, когда перестанут «вырезать» Киркорова из эфира Продюсер Рудченко: разговоры об участниках вечеринки Ивлеевой затихнут к весне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обсуждение участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой постепенно сойдет на нет, эта история долго не продлится, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, уже весной разговоры затихнут и к этому моменту звезд, в частности Филиппа Киркорова, перестанут «вырезать» из эфира.

Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку. Два-три месяца, и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм, — сказал Рудченко.

Ранее стало известно, что выступления Филиппа Киркорова и Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале. Незадолго до новогодних праздников они принимали участие в нашумевшей вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Позднее Киркоров решил пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде. Артист передаст на благотворительность свой гонорар от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.