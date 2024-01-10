В Москве прикрыли клуб, где прошла «голая» вечеринка Ивлеевой Суд прикрыл на три месяца клуб, где прошла «голая» вечеринка Ивлеевой

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Лефортовский суд Москвы приостановил на 90 суток деятельность клуба «Мутабор», где 20 декабря прошла «голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. По данным ТАСС, срок приостановки деятельности будет исчисляться с 27 декабря.

Как уточняет агентство, к ответственности привлекли компанию «Арт Центр», которая владеет брендом «Мутабор». Ее признали виновной по статье о «нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Суд <…> назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года, — огласил вердикт судья.

Заседание должно было состояться накануне. Однако представители компании попросили перенести слушание на 10 января. Они объяснила это тем, что материалы дела поступили к ним лишь в последний рабочий день прошлого года и ознакомиться с ними они не успели.

Известно, что суд рассматривал протокол о пищевом отравлении в заведении. Ранее сообщалось, что он был составлен на основании карты инфекционного больного и кассового чека о покупке пива.

«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла в столичном клубе 20 декабря. С тех пор ее не перестают обсуждать. Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко считает, что постепенно история сойдет на нет. По его мнению, уже весной разговоры затихнут и к этому моменту звезд, в частности Филиппа Киркорова, перестанут вырезать из эфира.