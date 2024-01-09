Посетитель отравился пивом в клубе, где прошла «голая» вечеринка Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лефортовский районный суд Москвы отложил рассмотрение протокола об отравлении в столичном клубе «Мутабор», сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По данным издания, он был составлен на основании карты инфекционного больного и кассового чека о покупке пива.

Уточняется, что представительница компании «Арт Центр», являющейся юридическим лицом заведения, попросила перенести слушание. По ее утверждению, она не успела ознакомиться с материалами дела, которые поступили в последний рабочий день прошлого года.

Суд удовлетворил ходатайство и перенес заседание на среду, 10 января. Клубу грозит штраф или приостановка деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось, что учредитель клуба «Мутабор», где 20 декабря прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, Михаил Данилов передал мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе. Они были привезены из Ватикана в начале ноября. Руководство клуба ждало Рождества, чтобы передать их церкви.

Святыне приобретена на деньги руководства и выручку клубов. Их, как уточнил учредитель, несколько. По словам Данилова, сам он против мракобесия и поддерживает Русскую православную церковь (РПЦ).