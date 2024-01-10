Иск на миллиард к Ивлеевой: что решил суд, пригодится ли помощь Барецкого Суд Москвы отклонил иск Иншакова к Ивлеевой на миллиард рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Суд в Москве вынес решение по иску на миллиард рублей к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой из-за «голой» вечеринки. Придется ли платить, сколько требовали денег с Ивлеевой?

Что решил суд по иску к Ивлеевой на 1 млрд

Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к блогеру с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за организованную телеведущей «голую» вечеринку в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Речь идет об иске, который подала инициативная группа во главе с актером и каскадером Александром Иншаковым. Уточняется, что причиной решения суда стала регистрация Ивлеевой.

«Определением от 9 января 2024 года Хамовнический районный суд города Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — говорится в публикации Telegram-канала столичных судов.

Что известно об иске Иншакова к Ивлеевой

26 декабря Иншаков рассказал NEWS.ru о подготовке коллективного иска к Ивлеевой, с которой члены инициативной группы намеревались взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку. Как заявлял продюсер культового сериала «Бригада», для подачи иска изначально требовалась подпись 21 человека, но желающих было «намного больше».

«Сейчас желающих, поверьте мне, десятки тысяч. Звонят, благодарят, пальцы вверх поднимают. Люди говорят, что лично готовы приехать, чтобы также поучаствовать. И это не только певцы и артисты, обращаются и обычные граждане. Недавно звонили из Омска, Новосибирска и Башкирии, военные ребята тоже пишут — и те, которые сейчас бьются и проливают свою кровь, и те, кто лечится. Всем уже надоело наблюдать за этим развратом. Учитывая все это, думаю, что наш иск удовлетворят», — сказал Иншаков.

Каскадер отмечал, что необходимо отбросить «пустые разговоры» и перейти к реальным действиям — наказать участников «голой» вечеринки материально. По его словам, знаменитостям, посетившим скандальное мероприятие, и без того «просто делают рекламу».

«Но когда мы коснемся самого больного в их жизни — материальной составляющей, тогда это будет иметь эффект», — констатировал актер.

Планировалось, что в случае удовлетворения судом иска полученные средства будут направлены в один из фондов поддержки участников СВО и их семей.

Кроме того, истцы хотели добиться ареста имущества Ивлеевой, запрета для нее вести культурно-массовые мероприятия в России, в том числе корпоративы, и рекламировать бренды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Иншаков

Как Барецкий хотел помочь Ивлеевой

27 декабря шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил о готовности дать Ивлеевой 1 млрд рублей в случае проигрыша по коллективному иску. Он отметил, что давно дружит с телеведущей.

«Я с Настей давно дружу, был у нее на шоу. Я даже готов ей дать миллиард рублей, готов ей помочь, если она проиграет дело с Иншаковым», — сказал шоумен.

Также Барецкий призывал Иншакова одуматься и «не бодаться» с Ивлеевой в суде. Музыкант подчеркивал, что не стоит «гнобить» девушку.

«С Иншаковым неприятно. Для меня он всегда был таким, знаете, мужчина-мужчина. Бодаться с девушкой (Ивлеевой. — NEWS.ru), мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков, каскадер. К сожалению, мир меняется. К Иншакову обращаюсь, чтобы он одумался, не стал, как говорится, гнобить девушку», — говорил Барецкий.

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