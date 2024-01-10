«Проклятие Ивлеевой»: что случилось с колье с «голой» вечеринки Mash: изумруд с ягодиц Ивлеевой не могут продать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Изумруд, который был на ягодицах блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой на «голой» вечеринке, стал украшением «нон-грата». Что с ним произошло, кому принадлежит бриллиантовая цепочка?

Что случилось с колье Ивлеевой

Как сообщает Telegram-канал Mash, изумруд на бриллиантовой подвеске, который украшал нижнюю часть тела Ивлеевой во время «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, перестал пользоваться спросом у потенциальных покупателей. Уточняется, что это украшение Ивлеевой не принадлежит — его владелец предоставил изумруд блогеру, чтобы повысить цену и удачно продать на Новый год.

«Замбийский изумруд весом 7,62 карата и ценой 6,25 млн рублей предоставила ювелирная компания, чтобы накрутить хайп, повысить цену и удачно реализовать к Новому году. Но не получилось — блестяшка приобрела дурную славу и покупателям оказалась не нужна. Теперь владельцы пытаются очистить историю камня и реализовать без связи с „голой“ вечеринкой и ягодицами Ивлеевой», — пишет Mash.

Что касается бриллиантовой цепочки, на которой висел изумруд, то она принадлежит частному коллекционеру. Согласно информации Mash, владелец подвески очень разозлился, когда увидел, на какой части тела Ивлеевой оказалось ювелирное изделие.

«Бриллиантовую цепочку стоимостью 16 млн, которая опоясывала бедра Анастасии и на которой висел изумруд, ювелиры одолжили у частного коллекционера. Он оказался влиятельным человеком и сейчас сильно зол. Потому что увидел фото/видео с вечеринки и разглядел свою прелесть там, где ее точно не должно было быть. Во сколько салону обошлись извинения — остается только догадываться», — добавляет Telegram-канал.

Кто подарил колье Ивлеевой

Ранее шоумен Стас Барецкий заявлял, что именно он подарил дорогостоящее украшение Ивлеевой на день рождения. По словам музыканты, оно стоит не 23 млн рублей, как утверждают СМИ, а 40 млн.

«Кстати, бриллиантовое колье Насте я подарил на день рождения. Оно, кстати, стоит не 23 млн рублей, а 40 млн рублей. А то, что она надела его на задницу, в этом ничего такого нет», — заявил Барецкий в разговоре с NEWS.ru, отметив, что дружит с телеведущей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Что еще известно о колье Ивлеевой с «голой» вечеринки

В конце декабря Telegram-канал Diana Spletni Live сообщал, что украшение забрали у Ивлеевой сразу после окончания первого дня «голой» вечеринки. По информации источника, охрана забрала изделие и доставила владельцам.

Согласно информации Diana Spletni Live, изумруд находился в специальной чистке, после которой его должны были выставить на продажу.

Где сейчас Ивлеева

Последний раз блогер выходила на связь вечером 6 января. На фоне слухов об отъезде в Дубай Ивлеева записала видеообращение к подписчикам, в котором рассказала, что проводит праздничные дни в Петербурге с родными и близкими. Также она поздравила своих поклонников с Новым годом и Рождеством.

Ранее публикации в ее Telegram-канале появлялись ежедневно.

«Друзья мои, дорогие, всем большой привет. Во-первых, хочу начать с того, что я безумно по вам соскучилась, невероятно. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Передаю вам морознейший привет с города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть и выдохнуть, перезагрузиться. Поэтому рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с близкими и родными. Берегите себя. Скучаю и до скорой встречи», — сказала Ивлеева.

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