Изумруд с «голой» вечеринки Ивлеевой стал «камнем нон грата» Mash: украшавший Ивлееву на «голой» вечеринке изумруд стал «камнем нон грата»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал Mash сообщил, что изумруд, который блогер Анастасия Ивлеева повесила на нижнее белье на «голой» вечеринке в «Мутаборе», теперь невозможно продать. По информации канала, ювелирная компания рассчитывала, что сможет поднять цену на камень после презентации на мероприятии, которое стало скандальным.

Mash сообщает, что замбийский камень весом 7,62 карата продают за 6,25 млн рублей, теперь изумруд стал «камнем нон грата» в линейке украшений. По данным канала, бриллиантовую цепочку за 16 млн рублей, на которой висел изумруд, ювелиры одолжили у частного коллекционера, который теперь «сильно зол», он не знал, с какой целью планируют использовать драгоценность.

Ранее Telegram-канал Diana Spletni Live писал, что украшение забрали у Ивлеевой сразу после окончания первого дня «голой» вечеринки. По информации канала, охрана забрала изделие и доставила владельцам, его направили на специальную чистку, чтобы после вновь выставить на продажу.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеведущую на достоверность предоставленных сведений о ее доходах. Общественник попросил проверить соответствие данных о доходах Ивлеевой ее налогам, уплаченным за период с 1 декабря 2020 года.