«Изумруд на жожобе Ивлеевой»: что за камень был на звезде, кому принадлежит Изумруд с бедер телеведущей Анастасии Ивлеевой продадут за 23 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

На скандальной «голой» вечеринке блогер Анастасия Ивлеева появилась в прозрачном платье, а на ее бедрах красовалось колье с крупным изумрудом. Что за украшение было на звезде, кому оно принадлежит?

Что за изумруд был на бедрах Ивлеевой

Украсивший ягодицы телеведущей драгоценный камень висел на цепи, фигурные звенья которой выполнены из белого золота. Цепь также украшена бриллиантами, общий вес изделия составляет 40 каратов. Подвески выполнена из замбийского изумруда, ее вес составляет 7,26 карата. Стоимость ювелирного украшения оценивается в 23 млн рублей.

Telegram-канал Diana Spletni Live пишет, что украшение забрали у Ивлеевой сразу после окончания первого дня «голой» вечеринки. По информации канала, охрана забрала изделие и доставила владельцам.

Предполагается, что колье было взято в аренду. Diana Spletni Live сообщает, что в настоящий момент камень находится в специальной чистке, после которой колье выставят на продажу.

«Арендованные изумруды на жожобе Ивлеевой, снятые на камеру и выложенные на всеобщее обозрение. Это или большая глупость, или большая провокация», — отметили в комментариях.

Некоторые пользователи считают, что источники канала лукавят. В комментариях написали, что под специальной чисткой может подразумеваться ультразвуковая, однако это слишком рискованно из-за дорогостоящего камня. Одна из пользовательниц предположила, что изумруд могут вынуть, однако тут же засомневалась в своей версии, ведь колье изготовлено из белого золота, а оно «не пластичное, отогнул крапан (вид закрепа камня в ювелирном изделии. — NEWS.ru) — и на этом можно переделывать подвеску».

«Да просто тряпочкой протрут. А про „спецчистку“ для будущих покупателей пишут, чтобы кто-нибудь купил, не побрезговал», — поддержали в комментариях.

Будут ли проверять Ивлееву на налоги из-за изумруда

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеведущую на достоверность предоставленных сведений о ее доходах. Общественник попросил проверить соответствие данных о доходах Ивлеевой ее налогам, уплаченным за период с 1 декабря 2020 года.

«Мы обратились в Генеральную прокуратуру. <...> В отношении Ивлеевой необходимо как минимум составить административный протокол за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), если получится, возбудить уголовное дело за пропаганду ЛГБТ», — сказал Бородин, общаясь с подписчиками в социальных сетях.

Позднее общественник посетил второй день «голой» вечеринки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Чем обернется «голая» вечеринка для Ивлеевой и звезд

Клуб Mutabor в Москве могут закрыть после «голой» вечеринки со звездами, о чем ранее сообщал ряд Telegram-каналов. Проверить заведение на предмет нарушений потребовали члены движения «Сорок сороков».

При этом звездам, которые присутствовали на вечеринке Ивлеевой, не грозит никакое наказание. Об этом рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, даже если в Сеть и попал нарушающий закон контент, то ответственность за это будет нести тот, кто его выложил.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. „Голые“ наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа. Но под критерии нарушения каких-либо законов РФ это не подходит», — объяснил правозащитник.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить в период СВО проведение мероприятий, нарушающих нормы морали, наподобие «голой» вечеринки Ивлеевой. Депутат обратилась с просьбой об этом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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