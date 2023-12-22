Глава ФПБК нагрянул на звездную вечеринку для проверки «голых» Mash: глава ФПБК Бородин пришел с проверкой на звездную вечеринку в Москве

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пришел с проверкой на звездную вечеринку в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, общественник хотел проконтролировать, чтобы на мероприятии не присутствовало голых людей, как это произошло на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Как передает канал, Бородин посетил тусовку звезд в честь дня рождения журналистки Алены Жигаловой. После проверки глава ФПБК заявил, что нарушений не обнаружил.

Я приехал проконтролировать, чтобы здесь не было голых, потому что вчера в Москве была тусовка — там были <...> все голые. А здесь нормально все, — отметил Бородин.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее заявил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в некоторых фото- и видеоматериалах с «голой вечеринки» Ивлеевой. Он призвал МВД РФ возбудить административное дело в отношении организаторов мероприятия.

Одного из участников вечеринки Ивлеевой — рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), арестовали на 15 суток за хулиганство. Артиста также обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Известно, что на мероприятии музыкант появился в одном носке, надетом на гениталии.