«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 8 января, что интересного Киркоров заявил, что его нигде так не встречают, как в Дубае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Народный артист России Филипп Киркоров признался в теплых чувствах к Дубаю, а клуб «Мутабор» сделал подарок московскому храму на Рождество. Что известно о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой на утро 8 января?

В чем признался Киркоров

Певец Филипп Киркоров 6 января впервые после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке выступил на сцене — в Chalet Berezka в Дубае. Артист исполнил свои хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае».

В ходе своего выступления Киркоров заявил, что его нигде не встречают, как в Дубае.

«То, как здесь встречают вас, нас, нигде так не встречают. Нигде не оказывают такого гостеприимства и не любят артистов так, как здесь», — сказал исполнитель.

Telegram-канал «НеМалахов» не оставил без внимания эти слова Киркорова. В соответствующей публикации ресурса отмечается, что в России Киркорова встречали как короля почти 40 лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Киркоров заявил, что в Дубае его встречают так, как нигде. Вот неблагодарный. Как будто в России почти 40 лет его не встречали как короля», — пишет «НеМалахов».

Какой подарок «Мутабор» сделал храму в Москве

Учредитель клуба «Мутабор», где 20 декабря состоялась организованная Анастасией Ивлеевой «голая» вечеринка, Михаил Данилов передал мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе, сообщил вечером 7 января Telegram-канал Mash. Как уточняется, они были привезены из Ватикана в начале ноября. Руководство клуба ждало Рождества, чтобы передать их церкви.

«Мы мощи привезли в начале ноября и ждали Рождества, чтобы в канун этого святого праздника батюшке Михаилу в нашем любимом храме Знамения иконы Божией Матери их подарить. Я с батюшкой давно очень общаюсь, это мой храм, где я исповедуюсь. Сам батюшка даже освящал наш дом», — рассказал Данилов.

Мощи были куплены на деньги руководства и выручку клубов, которых, как уточнил учредитель, несколько. По словам Данилова, сам он против мракобесия и поддерживает Русскую православную церковь (РПЦ).

Что сказал об Ивлеевой Кучера

Телеведущий и актер Оскар Кучера в новом выпуске шоу «Злые языки» на Rutube рассказал о своем отношении к Ивлеевой. Артист отметил, что после просмотра нескольких интервью с блогером ему стало не по себе от ее «недалекости».

«Когда началась вся эта история — рассуждения о членах, какие-то кринжовые истории. <...> Я посмотрел часть интервью, и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», — признался актер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оскар Кучера

Кучера подчеркнул, что относится к Ивлеевой с уважением. По его словам, она добилась успеха собственным трудом, чем похожа на певицу Ольгу Бузову, которая также известна своим трудолюбием и упорством.

Где сейчас Ивлеева

Последний раз блогер выходила на связь с подписчиками вечером 6 января. На фоне слухов об отъезде в Дубай Ивлеева записала видеообращение, в котором рассказала, что проводит праздничные дни в Петербурге с родными и близкими. Также она поздравила подписчиков с Новым годом и Рождеством.

«Друзья мои, дорогие, всем большой привет. Во-первых, хочу начать с того, что я безумно по вам соскучилась, невероятно. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Передаю вам морознейший привет с города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть и выдохнуть, перезагрузиться. Поэтому рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с близкими и родными. Берегите себя. Скучаю и до скорой встречи», — сказала Ивлеева.

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