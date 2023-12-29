Тайны колье Ивлеевой с вечеринки: кто подарил, сколько стоит

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Организатором «голой» вечеринкой была блогер Анастасия Ивлеева, которая в качестве наряда выбрала бриллиантовое колье с крупным изумрудом. Что за украшение было на звезде, сколько оно стоит, кому принадлежит?

Что за камень был на ягодицах Ивлеевой

Интерес к ювелирному изделию появился после публикации видео, на котором блогер показывает свои ягодицы, украшенные необычным колье. Драгоценный камень висел на цепи, фигурные звенья которой выполнены из белого золота. Цепь также украшена бриллиантами, общий вес изделия составляет 40 карат. Подвеска же выполнена из замбийского изумруда, ее вес составляет 7,26 карата.

Сколько стоит ягодичное колье Ивлеевой

Telegram-канал Diana Spletni Live сообщал, что стоимость ювелирного украшения оценивается в 23 млн рублей. Журналисты сообщали, что украшение покинуло тело Ивлеевой сразу после окончания первого дня «голой» вечеринки. По информации канала, охрана забрала изделие и доставила владельцам.

Предполагалось, что колье было взято в аренду. Diana Spletni Live сообщает, что камень находился в специальной чистке, после которой колье выставят на продажу. Однако некоторые пользователи сочли эту информацию лукавством.

В комментариях к посту о колье написали, что под специальной чисткой может подразумеваться ультразвуковая, однако это слишком рискованно из-за дорогостоящего камня. Одна из пользовательниц предположила, что изумруд могут вынуть, однако тут же засомневалась в своей версии, ведь колье изготовлено из белого золота, а оно «не пластичное, отогнул крапан (вид закрепа камня в ювелирном изделии. — NEWS.ru) — и на этом можно переделывать подвеску».

«Да просто тряпочкой протрут. А про „спецчистку“ для будущих покупателей пишут, чтобы кто-нибудь купил, не побрезговал», — поддержали в комментариях.

Позднее шоумен Стас Барецкий заявил, что колье, украсившее бедра Ивлеевой, подарил блогеру он. По его словам, украшение стоит не 23 млн, а 40 млн рублей.

«Кстати, бриллиантовое колье Насте я подарил на день рождения. Оно, кстати, стоит не 23 млн рублей, а 40 млн рублей. А то, что она надела его на задницу... в этом ничего такого нет», — заявил Барецкий в разговоре с NEWS.ru, ответив, что дружит с телеведущей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Чем обернулась «голая» вечеринка для Ивлеевой

Одним из тех, кто осудил блогершу, стал Александр Иншаков. Он подал против нее иск на возмещение морального вреда в размере 1 млрд рублей. Хамовнический суд Москвы принял к рассмотрению этот иск. Получит ли это дело ход, пока неясно. Иншаков призвал Ивлееву «извиниться перед военными», но в то же время подчеркнул, что не верит в искренность уже прозвучавших извинений участников «голой» вечеринки.

Барецкий выразил готовность помочь блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой заплатить 1 млрд рублей в случае проигрыша по коллективному иску. По его словам, перегибы случаются везде и каждый празднует исходя из своих доходов. Шоумен призвал Иншакова одуматься, «не бодаться» с Ивлеевой в суде и не «гнобить девушку».

Российский телекоммуникационный гигант МТС убрал Ивлееву из списка своих амбассадоров. В старой редакции правил компании в разделе про новогоднюю акцию сообщалось, что победители смогут встретиться с амбассадорами МТС — Настей Ивлеевой и Дмитрием Нагиевым. 26 декабря фамилия Ивлеевой из списка пропала.

Telegram-канал Baza сообщил, что Ивлеева также была исключена из амбассадоров Тинькофф Банка. В банке «открестились» от сотрудничества с телеведущей, сообщив, что она никогда не представляла кредитную организацию.

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