Что будет с «Мутабором» после вечеринки Ивлеевой, национализируют ли его Суд закрыл клуб «Мутабор» на 90 дней после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Московский клуб Mutabor, в котором проходила ставшая скандальной «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, закрыли по решению суда. Что случилось, кому принадлежит «Мутабор», какая судьба ждет клуб и что сейчас происходит с участниками нашумевшей вечеринки?

Почему закрыли клуб «Мутабор»

Лефортовский суд Москвы вынес постановление о приостановке работы клуба «Мутабор» на 90 суток. Отсчет пошел с 27 декабря, сообщает РИА Новости, — то есть с момента, когда Роспотребнадзор начал проверку в клубе.

В рамках проверки Роспотребнадзор составил протокол в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм в клубе. РИА Новости указывает, что суд рассматривал протокол в закрытом режиме — на этом настояла юрист заведения, так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Полиции удалось установить его личность по кассовому чеку, оплаченному картой.

По одним данным, причиной стало присутствие на вечеринке Ивлеевой больного инфекцией. Однако Telegram-канал Baza утверждает, что один из посетителей вечеринки якобы отравился пивом.

В своем Telegram-канале клуб «Мутабор» вновь перенес дату концерта с терменвоксом и электронным органом — «невезучий» концерт должен был пройти 28 декабря, но был перенесен на 17 февраля, а теперь на 4 мая.

Кому принадлежит клуб «Мутабор»

Ночной клуб находится под управлением ООО «Арт Центр». В январе 2024 года Российское авторское общество подало иск против компании из-за незаконного использования нескольких музыкальных композиций, требуя 300 тысяч рублей.

Владельцем клуба «Мутабор» является предприниматель Михаил Данилов, которому, по данным «Коммерсанта», принадлежит целый ряд столичных клубов. В разговоре со СМИ, который произошел уже после резкой реакции на вечеринку, бизнесмен заявил, что «против мракобесия».

На православное Рождество в 2024 году владелец «Мутабора» передал расположенному близ Кремля храму Знамения иконы Божией Матери мощи святого Николая Чудотворца. По словам Данилова, он ходит в эту церковь, близко знаком с настоятелем, а частицу мощей приобрел в Ватикане, в том числе на выручку от клуба. В соцсетях предположили, что жест стал попыткой обелить свою репутацию после скандальной «голой» вечеринки.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Могут ли национализировать клуб «Мутабор»

Юрист Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru предположил, что после закрытия клуба «Мутабор» по требованию Роспотребнадзора с заведением может случиться «все что угодно». По его словам, проблемы, возникшие у клуба, «выглядят как месть» после вечеринки Ивлеевой.

«Администрация клуба не могла знать, что будет парень с носком на причинном месте. Это был условный экспромт. Не исключено, что может быть все что угодно с клубом, вплоть до национализации», — предположил Жорин.

Что происходит с участниками «голой» вечеринки

Широкий негативный резонанс после появления фотографий с «голой» вечеринки дорого обошелся ее самым известным участникам: у российских поп-звезд Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской были отменены запланированные концерты, их вырезали из новогоднего эфира на российском ТВ. Рэпер Vacio, который появился на «голой» вечеринке в одном носке Balenciaga, оказался под арестом, ему были предъявлены обвинения в пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Организатор вечеринки Анастасия Ивлеева потеряла рекламные контракты и столкнулась с налоговой проверкой. И даже крупный изумруд, который в «Мутаборе» украшал ее полуобнаженные ягодицы, остался без покупателей.

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