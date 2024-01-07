На клуб «Мутабор» подали иск из-за используемой музыки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовало заведение, сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд столицы. Туда поступило соответствующее исковое заявление.

Суд зарегистрировал иск общественной организации «Российское авторское общество» к ООО «Арт центр». Дата заседания по данному делу пока не назначена, — сообщили в суде.

По данным источника, знакомого с материалами дела, истцы намерены взыскать компенсацию в размере 300 тысяч рублей за использование ряда композиций. При этом собеседник агентства отметил, что общество ранее выдало разрешение на использование владельцами заведения ряда треков. Однако теперь истцы посчитали, что ответчики просрочили сроки платежей за музыку. Официальных комментариев по данной ситуации пока не поступало.

Ранее Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем работу клуба могут приостановить на срок до трех месяцев. Предписание от ведомства заведение получило до проведения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Вопрос о приостановке работы клуба будет рассмотрен в Лефортовском суде Москвы 9 января.

Также стало известно, что Российское авторское сообщество подало иск к певцу Филиппу Киркорову в Арбитражный суд столицы. Согласно данным, опубликованным на сайте картотеки арбитражных дел, сумма исковых требований составила 2 млн рублей. При этом не уточняется, какие именно претензии возникли у сообщества к исполнителю.