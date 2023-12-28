Киркоров, Лолита, Билан: кого не покажут по ТВ после «голой» вечеринки «Беспощадный пиарщик»: Киркорова, Лолиту и Билана не покажут по российскому ТВ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Резко негативная реакция российского общества на вечеринку Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе Mutabor продолжает бить по артистам. Кому отныне закрыт вход на российское телевидение, удалось ли кому-то избежать запретов?

Кого не пустят в телевизор на Новый год

Источники Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» сообщили, что на телевидении идет срочная «зачистка» передач со всеми участниками «голой» вечеринки Ивлеевой.

«Три сотрудника федеральных телеканалов сообщили нам, что из новогодних шоу, в том числе на Первом канале, исключаются сейчас в срочном порядке все участники „голой“ вечеринки. Многое переснимается, а откуда можно — вырезаются фигуранты скандала. Список персон, которых теперь нельзя показывать по телевизору, — Киркоров, Лолита, Глюкоза, Билан, Водонаева», — сообщил канал.

Ранее о том же сообщала журналистка Ксения Собчак, которая также была на скандальной вечеринке.

«Первый канал и ВГТРК вырезают из „голубых огоньков“ и всех новогодних программ тех, кто был замечен в тот вечер в „Мутаборе“. Указание дал как [гендиректор Первого канала Константин] Эрнст, так и [гендиректор ВГТРК Олег] Добродеев», — пишет Собчак.

Телеканалы не комментировали эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Что сказала Лолита

Лолита Милявская подтвердила РБК, что ее «вырезали из телевизионного эфира».

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — сообщила Лолита.

Telegram-канал Baza выяснил, что организаторы «Зимнего SHOW» с Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской и Дмитриев Биланом, которое запланировано на 1 января, решили отказаться от его трансляции по МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте».

Что происходит с Киркоровым

По данным Baza, «вырезать» Филиппа Киркорова из новогодних телепередач начали еще 26 декабря: первым стал телеканал НТВ, который готовит альтернативную версию шоу «Маска».

Кроме того, Киркоров должен был участвовать в большой «Новогодней ночи» на Первом канале. В настоящее время в анонсе на сайте телеканала полностью отсутствуют упоминания об исполнителе. В то же время интернет-архив показывает, что еще 19 декабря (за день до «голой» вечеринки) имя Филиппа Киркорова было в первой строчке.

«Для хита Филиппа Киркорова „Цвет настроения синий“ декорации готовили неделю: огромный синий стол, декорированный поросятами, осетрами и фруктами, тоже выкрашенными в синий цвет. Реквизит был намертво приклеен к столу, где происходила танцевальная вакханалия», — анонсировал Первый канал.

Также было запланировано участие Филиппа Киркорова в «Голубом огоньке» и шоу «VK под шубой — 2». Народный артист РФ остается в списке участников, заявленном «VK Музыка». Также в плейлистах, связанных с шоу, остается его композиция с рэпером Эльдаром Джараховым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Удалось ли отстоять Билана

По словам Ксении Собчак, серия «отмен» в новогоднем телеэфире не должна коснуться Димы Билана.

«Единственное, что удалось отвоевать, — Диму Билана, который спел на вручении премии за достижения в технологиях будущего „Вызов“. Но там и сама премия прошла до вечеринки, и в эфир ее выпустили за неделю до НГ — 24 декабря», — объяснила ситуацию Собчак.

При этом на Кубани Билан оказался в черном списке: гендиректор МТРК Борис Жмутский заявил, что его вместе с Лолитой «вырезали» из новогоднего эфира.

«Думаю, и наши телезрители будут в этом солидарны», — заявил директор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дима Билан

Что ответила на хейт Водонаева

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева стала одной из немногих участников «голой» вечеринки, кто отказался извиняться за скандальное мероприятие. В своем Telegram-канале она обвинила критиков в глупости.

«Истинное лицо „счастливых жен и мамочек“ видно как никогда. Им кинули кость, и они, позабыв на приличия, ломая зубы, грызут ее с особым наслаждением», — заявила светская дива.

Вместо видео с извинениями, которые записал ряд других участников мероприятия, Водонаева опубликовала послание к иноагентам, которые «выползли из всех щелей и стали дико радоваться [тому], что происходит вокруг вечеринки». Таким она напомнила, что «кроме России, вы [совершенно] никому не нужны».

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