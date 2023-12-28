Сайт Киркорова заблокировали. Расплата за вечеринку Ивлеевой? Сайт Филиппа Киркорова недоступен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Вечером 27 декабря сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен для посещения. Заблокировали ли его ресурс, связано ли это с вечеринкой Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе»?

Что случилось с сайтом Киркорова

Вечером 27 декабря веб-сайт российского музыканта оказался недоступен. Страница выдавала отзыв «Ошибка 4030: Сайт заблокирован» без дополнительных пояснений.

«Для администратора сайта: причина блокировки — в панели управления и в письме на почте владельца аккаунта», — сообщил провайдер «Спринтхост».

Последний образ сайта в системе Wayback Machine доступен только от 26 декабря. В базе Роскомнадзора нет сообщений о блокировке kirkorov.ru. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская заявила, что информации нет и проблему с сайтом решает техподдержка.

Утром 28 декабря «Спринтхост» уточнил в разговоре с NEWS.ru, что проблема — техническая.

«Блокировки нет. Это техническая заглушка. Иной информации представить я не могу», — сказал собеседник издания, добавив, что мера является временной.

На момент публикации сайт артиста остается недоступен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с Киркоровым сейчас

В ночь на 20 декабря Филипп Киркоров принял участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке, организованной интернет-селебрити Анастасией Ивлеевой. Позже певец оправдывался, что «был на вечеринке всего пять минут» и «зашел не в ту дверь».

Негативная реакция российского общества на «голую» вечеринку коснулась и Киркорова. За короткое время его имя исчезло с афиш российских новогодних шоу — певца не будет в «Маске» и «Голубом огоньке».

Кроме того, журналистка Ксения Собчак, которая тоже была на «голой» вечеринке, сообщила, что директор МХАТа Владимир Кехман отказал «крупной компании», которая хотела устроить выступление Киркорова на своем корпоративе. По словам Собчак, в театр поступил «звонок из АП (администрации президента. — NEWS.ru)».

27 декабря, незадолго до блокировки сайта, стало известно, что Киркорова убрали с постера российского новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё». Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что фильм будет переделан, чтобы сделать его «интереснее, острее и провокативнее».

Ранее в кинотеатре на Новом Арбате отменили ряд премьер, на которых должен был появиться певец. А после Киркоров пропал из списка актеров фильма 2022 года «СамоИрония судьбы» (однако пока что остался на афише).

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