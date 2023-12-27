Сайт Киркорова заблокировали

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Официальный сайт певца Филиппа Киркорова (kirkorov.ru) заблокирован. При попытке открыть главную страницу появляется соответствующее сообщение и указание на «ошибку 4030» (Error 4030. Website is blocked). Причины блокировки не сообщаются. Сам певец пока никак не прокомментировал ситуацию.

Пожалуйста, зайдите позднее, — указано на главной странице.

Ранее Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском баре «Мутабор». В числе звезд, которые посетили мероприятие, были также Ксения Собчак, Лолита, Джиган, Оксана Самойлова, Дима Билан и многие другие. Кадры из бара попали в Сеть и вызвали бурное недовольство россиян.

Также появилась информация, что на фоне скандала из новогодних передач стали вырезать фрагменты с участием Киркорова, Лолиты и Билана. Уточняется, что руководство НТВ уже попросило смонтировать новый вариант шоу «Маска», где не будет короля российской эстрады.

После этого Киркоров назвал свое появление на «голой» вечеринке у Ивлеевой ошибкой и заявил, что впредь будет более тщательно относиться к выбору мероприятий. Он подчеркнул, что сейчас не время для такого рода развлечений. Певец назвал себя патриотом страны и заявил, что не собирается уезжать из России и «никогда не пытался усидеть на двух стульях».