В «Спринтхосте» объяснили ситуацию вокруг блокировки сайта Киркорова «Спринтхост»: на сайт Киркорова установили техническую заглушку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

На официальный сайт российского певца Филиппа Киркорова установили техническую заглушку, сообщили NEWS.ru в компании «Спринтхост». Иные подробности случившегося представитель хостинга не привел.

Блокировки нет. Это техническая заглушка. Иной информации представить я не могу, — сказал собеседник издания, добавив, что мера является временной.

Официальный сайт певца Филиппа Киркорова (kirkorov.ru) заблокировали накануне. При попытке открыть главную страницу появляется соответствующее сообщение и указание на «ошибку 4030» (Error 4030. Website is blocked). Причины блокировки не сообщаются. Сам певец пока никак не прокомментировал ситуацию.

Это произошло после участия Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском баре «Мутабор». В числе звезд, которые посетили мероприятие, были также Ксения Собчак, Лолита, Джиган, Оксана Самойлова, Дима Билан и многие другие. Кадры из бара попали в Сеть и вызвали бурное недовольство россиян.

Также появилась информация, что на фоне скандала из новогодних передач стали вырезать фрагменты с участием Киркорова, Лолиты и Билана. Уточняется, что руководство НТВ уже попросило смонтировать новый вариант шоу «Маска», где не будет короля российской эстрады.