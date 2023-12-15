«Женоненавистник»: почему Лазарев оскорбил Тодоренко вслед за Волочковой Лазарев устроил конфликт с Тодоренко и Киркоровым на съемках шоу «Маска»

Фото: Коллаж NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев неожиданно раскритиковал украинскую коллегу Регину Тодоренко на съемках шоу «Маска». Что случилось, что ему ответил Филипп Киркоров, почему Лазарева начали называть «женоненавистником»?

Что случилось на съемках «Маски»

В ходе съемок новогоднего выпуска шоу «Маска» Регина Тодоренко, находившаяся в жюри, поздравила сидевшего рядом Филиппа Киркорова с выходом нового видео. Лазарев, сидевший по другую руку от певицы, напомнил о себе.

«Ах! А у кого вышло фантастическое, красивое, невероятно нежное видео?» — задала вопрос зрителям Тодоренко, обращая камеру в сторону Киркорова.

«У меня», — прокомментировал за кадром Сергей Лазарев.

Как хвалили «Елки-10»

Тодоренко напомнила своим подписчикам в соцсетях о 10-й части комедии «Елки», где она сыграла одну из ролей вместе с Киркоровым.

«Ребята, у нас такой замечательный фильм, Регина, как ты там сыграла! Вас так мало там, мне хотелось вас много, мне хотелось вас больше!» — сделал комплимент Киркоров.

В беседу вмешался остающийся за кадром Лазарев.

«Просто у Филиппа гонорар очень большой, денег [для Тодоренко] чуть-чуть хватило!» — объявил он к изумлению Тодоренко.

Певец не оставил без комментария и следующую фразу Киркорова, который похвалил игру ведущей.

«Ребята, смотрите, замечательное кино, я песенку там спел, Регина сыграла фантастическую роль...» — сказал Киркоров.

«Да так себе сыграла!» — перебил комментарием Лазарев, вызвав недоумение Тодоренко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Регина Тодоренко

Что ответил Киркоров

Киркоров ответил Лазареву на неучтивые комментарии.

«Это зависть, это зависть! Мой бывший директор — он уже давно неживой — он говорил: „Зависть — мерзкое чувство!“ Серюня, ты и зависть — это разные вещи!» — заявил Киркоров.

Сергей Лазарев поспешил сгладить ситуацию, обернув все в шутку.

«Ну я же шучу! Я и юмор, я и юмор — это [разные вещи]», — заявил певец.

Почему Лазарева назвали «женоненавистником»

Разлетевшийся в Сети нелестный комментарий Лазарева в адрес Регины Тодоренко напомнил о другом случае конфликтного поведения певца. На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» одетая в откровенный наряд балерина Анастасия Волочкова попросила Сергея о совместном фото, певец вежливо, но решительно отказал. В Сети сочли, что таким жестом он оскорбил Волочкову. Та сказала, что не обиделась, но после во время вечеринки «Нового Радио» послала Лазарева, предположив, что он ей завидует из-за успеха.

Новый случай резкого отношения со стороны Лазарева не остался без внимания в Сети.

«Сергей Лазарев, которого все привыкли считать добрым и неконфликтным артистом, внезапно начал проявляться с совершенно неожиданной стороны и вести себя как женоненавистник», — пишет портал «7дней.ру».

Кого сыграла Тодоренко в «Елках-10»

Фильм режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова «Елки-10» вышел в декабре 2023 года и встретил смешанные оценки критиков: картину осудили за самоповторы и нехватку оригинальности в сюжете, а сборы не смогли покрыть бюджет.

Регина Тодоренко сыграла роль мамы мальчика Савелия, которая помогает обитателю дома престарелых поверить в новогоднее чудо.

По оценкам критиков, фильм представляет собой «театр абсурда», который вызывает смех в основном абсурдностью сюжетных ходов. Зрители высказываются жестче.

«Если в первых „Елках“ был свой шарм, то чем дальше, тем все хуже становится. Последние ленты никакущие», «Франшиза продолжает жить, но зачем, непонятно», «Все как обычно, очередная попытка сделать традиционную картину, которая если и не провалилась, то совершенно точно удалась не полностью», — делятся впечатлениями зрители на сайте Megacritic.

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